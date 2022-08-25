Ланге: трудно прогнозировать момент, когда будет свален памятник

Он только что посетил закрытую территорию, на которой проходит демонтаж памятника.

Ланге указал, что прогнозировать момент, когда объект будет снесен - нельзя. Это может произойти как в ближайшие часы, так и потребовать чуть больше времени. Однако он отметил, что памятник будет демонтирован сегодня, до завтра он не останется.

Уже сообщалось, что сегодня, 25 августа, в парке Победы начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.

По наблюдениям агентства LETA, интерес людей к демонтажу памятника начинает возрастать - в местах, где видна стела, начинают собираться небольшие группы, за которыми наблюдают представители полиции. В настоящее время среди присутствующих нет лиц, которые бы активно выражали свое недовольство происходящим или провоцировали других на беспорядки.

Полиция ранее призывала людей не приближаться к памятнику. Территорию парка Победы патрулируют полицейские на лошадях, возле огороженной территории стоит полицейский автобус, оборудованный камерами наблюдения.

Работы по демонтажу мемориального комплекса памятников начались утром во вторник, 23 августа. Во вторник днем строители повалили на землю три статуи советских воинов, а в среду вскоре после 9 часов упала и статуя женщины.