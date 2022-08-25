Стакис показал фото павшего обелиска с высоты птичьего полета

В посте Стакис написал: "Конец первого этапа. Мы надеемся начать работы по благоустройству парка как можно скорее".

Pirmās fāzes noslēgums. Ceram pēc iespējas ātrāk sākt parka labiekārtošanas darbus. pic.twitter.com/dkIXsd7gSN — Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 25, 2022

Как сообщалось, сегодня, 25 августа, в парке Победы демонтировали обелиск - центральный элемент памятника в Пардаугаве.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. При демонтаже памятника использовался метод дробления. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.

После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено и к руинам памятника невозможно подойти.

Галерея: В Пардаугаве демонтировали обелиск

Видео: В Пардаугаве демонтировали обелиск

Согласно информации на сайте rigaspieminekli.lv, "Памятник советским воинам - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" был установлен в парке Победы в 1985 году.

Вопрос о том, уместен ли в Латвии памятник советской армии, стал особенно актуальным с началом войны России против Украины.