Сайт Pasažieru vilciens подвергся кибератаке

"В связи с влиянием внешних факторов" приостановлена ​​продажа электронных билетов на поезда на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens. Билеты можно приобрести в кассе или в поезде у кондуктора без дополнительной оплаты.

"Ситуация разбирается", - подчеркивают в компании, признавая, что вновь подверглись кибератаке.

Уже сообщалось, что в последние месяцы увеличилось количество связанных с Россией атак интернет-хулиганов на общегосударственные веб-ресурсы и компании различных отраслей. До сих пор все атаки были успешно отражены без существенного влияния на производительность ресурсов.

DDoS-атаки осуществляются с целью сделать недоступными ресурсы и предоставляемые ими услуги, но данные пользователей в этих атаках не затрагиваются.

Ранее аналогичные атаки на сайт Pasažieru vilciens происходили в начале лета.

Pasažieru vilciens была создана в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственное предприятие.