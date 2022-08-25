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Сайт Pasažieru vilciens подвергся кибератаке

rus.tvnet.lv
Сайт Pasažieru vilciens подвергся кибератаке
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Вагон поезда. Иллюстративное фото
Вагон поезда. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Согласно сообщению компании, вечером 25 августа веб-сайт Pasažieru vilciens подвергся кибератаке.

"В связи с влиянием внешних факторов" приостановлена ​​продажа электронных билетов на поезда на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens. Билеты можно приобрести в кассе или в поезде у кондуктора без дополнительной оплаты.

"Ситуация разбирается", - подчеркивают в компании, признавая, что вновь подверглись кибератаке.

Уже сообщалось, что в последние месяцы увеличилось количество связанных с Россией атак интернет-хулиганов на общегосударственные веб-ресурсы и компании различных отраслей. До сих пор все атаки были успешно отражены без существенного влияния на производительность ресурсов.

DDoS-атаки осуществляются с целью сделать недоступными ресурсы и предоставляемые ими услуги, но данные пользователей в этих атаках не затрагиваются.

Ранее аналогичные атаки на сайт Pasažieru vilciens происходили в начале лета.

Pasažieru vilciens была создана в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственное предприятие.

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