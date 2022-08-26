"Прошу прощения у тех, кому не досталось". Чичваркин на Андрейсале накормил украинцев

25 августа в центре Common Ground на рижской Андрейсале прошёл пикник для украинцев, живущих в Латвии. В своих соцсетях Чичваркин отметил, что на мероприятие пришли порядка тысячи человек.

"Я прошу прощения у тех 200 человек из 1000, кому не досталось. Следующий раз подготовимся лучше. 38 кг парной вырезки, 170 бургеров, 80 пучков зелени, 70 кг сосисок, 200 кг овощей, 500 лавашей, 10 л соусов и приправ. Спасибо Common Ground. Слава Украине!" - написал Чичваркин в соцсетях.

Чичваркин лично участвовал в закупке продуктов и помогал в приготовлении. В мероприятии также принимали участие семья Чичваркина и предприниматель Георгий Бухов-Вайнштейн.