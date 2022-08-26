Томагавк или бумеранг? Кто больше страдает от санкций: Запад или Россия

Вопрос в том, кто в этой игре вдолгую дрогнет первым.

Путин уверен, что для Европы экономический кризис завершится политическим и "неизбежно приведет к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит".

Нынешние европейские лидеры надеются, что сдюжат.

"Мы справились с пандемией, справились с вакцинацией, мы нашли деньги на восстановление после ковида, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Такую же сплоченность мы проявили перед лицом российской агрессии. Я уверена, что благодаря единству мы переживем и спровоцированный Россией энергетический кризис".

Блэкаут 1972 года. Европейцы вспоминают, что это не впервые Фото: PA Media

Самый яркий европейский лидер этой войны, французский президент Эммануэль Макрон признал, что будет трудно, но пообещал не снижать давление и поддержку.

"Дестабилизация мирового порядка, за которой последовали гуманитарный, энергетический и продовольственный кризисы - все это последствия выбора, который сделала Россия и только она одна, когда напала на Украину 24 февраля, - сказал Макрон. - С нашей стороны тут не может быть никакой слабости, никакого намека на компромисс, потому что на кону наша свобода и мир во всем мире".

Макрон готовится к осенней волне недовольства населения, утомленного кризисом, полагает профессор Мидж Рахман, один из главных британских специалистов по французской политике и эксперт по европейским делам в Eurasia Group.