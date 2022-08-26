​За занавесом: пропагандисты утверждают, что Латгале хочет присоединиться к России

Латгале хочет присоединиться к России?

Наряду с выставлением западных стран, и прежде всего США, в роли разжигателей войны, в пропагандистских передачах продолжаются начавшиеся ранее атаки на страны Балтии: их обвиняют в нацизме и несправедливом обращении с русскоязычными. Нападки особенно обострились в связи с решениями стран Балтии не выдавать визы российским гражданам и не продлевать временные виды на жительство. В очередной раз используются затертые нарративы о притеснении русскоязычных и распространяется ложь о том, что русским в Латвии запрещается говорить по-русски.

Соловьев даже предложил ввести войска для помощи соотечественникам, а также призывал к составлению списков, какими пользовались израильские охотники за нацистами, с именами людей, подлежащих наказанию. Одно из главных мест в этом списке будет отведено лидерам стран Балтии. Конечно, все политтехнологи кричат о прекращении поставок газа в Прибалтику, а некий самозванный публицист заявил, что Латгале хочет присоединиться к России и латгальцы ни при каких обстоятельствах не являются латышами.