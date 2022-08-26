На минувшей неделе в различных версиях сообщений российских телепропагандистов Владимира Соловьева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой о войне на Украине еще более агрессивно прозвучал общий лейтмотив: надо выступить более жестко и безжалостно. В настоящее время основные пропагандистские посылы Кремля таковы: вся Европа окрасилась в коричневые тона, а страны Балтии - рассадник нацизма, США и Великобритания хотят руками украинцев осуществить ядерный террор на Запорожской атомной электростанции (АЭС), НАТО готовится к войне с Россией и хочет применить ядерное оружие.
За занавесом: пропагандисты утверждают, что Латгале хочет присоединиться к России
С нарастающей интенсивностью из уст кремлевских политтехнологов звучат вопросы, скорее напоминающие призывы: почему до сих пор жив президент Украины Владимир Зеленский, почему не наносятся ракетные удары по центрам принятия решений в Киеве, почему в Украине до сих пор есть электричество, тепло, вода и интернет. Соловьев даже заявил, что украинским городам, таким как Харьков и Николаев, нужно дать три дня на эвакуацию мирных жителей, а затем стереть их с лица земли.
Агрессивность пропагандистов в значительной степени связана с событиями на фронте. А именно, как сообщил 21 августа американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW), "наступательные операции России на востоке Украины исчерпали свои ограниченные возможности и, скорее всего, уже достигли кульминации. Российская армия продемонстрировала хроническую неспособность превратить небольшие тактические успехи в оперативный успех, и эта неудача, вероятно, помешает России в ближайшие месяцы добиться значительного территориального продвижения".
Продолжается жонглирование угрозой ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
Пропагандистские передачи очень активно запугивают население, утверждая, что США могут применить ядерное оружие против России, также неустанно распространяются слухи о том, что Пентагон отдал приказ вооруженным силам Украины нанести удар по Запорожской АЭС с целью вызвать ядерную катастрофу, чему в настоящее время противостоит лишь армия России. В то же время на Западе никто не сомневается, что Запорожская АЭС находится под обстрелом российской стороны. Напомним, 18 августа Россия отвергла предложение ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Саму АЭС, которая с марта находится под контролем государства-агрессора, Россия превратила в военную базу, с которой наносятся удары по украинским вооруженным силам в уверенности, что украинцы во избежание ядерной катастрофы не ответят.
Издание Deutsche Welle цитирует Шона Бёрни, специалиста восточноазиатского отделения Greenpeace по ядерным технологиям, который в прошлом месяце был на Украине для наблюдения за чернобыльской ядерной установкой: "Я не увидел никаких подтвержденных доказательств того, что украинские военные обстреляли собственную АЭС". Издание также пишет, что использование АЭС в качестве военной базы нарушает Женевскую конвенцию. Сообщается, что в настоящее время на АЭС находятся приблизительно 500 российских военных.
"Этот объект нельзя использовать как часть военной операции, - отметил в своем докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после заседания Совета безопасности. - Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности территории", - заявил генсек ООН.
Тем временем Соловьев высмеял визит Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во Львов, где состоялась их встреча с Зеленским. Пропагандист заявил, что "турецкий султан" и "Гутерреш-Шмутереш" могут говорить, что хотят, но все равно будет так, как хочет Путин.
Несмотря на призывы Гутерреша не отключать Украину от Запорожской АЭС, именно к этому призывают в своих пропагандистских передачах "эксперты", военные, политологи и публицисты разного калибра. Обвиняя Украину в попытках ядерного террора, государство-агрессор неоднократно подчеркивает, что украинцы - террористы, с которыми невозможны никакие переговоры. Это может произойти только тогда, когда Украина капитулирует и будет поставлена на колени. Тот факт, что это не просто пропагандистские вопли, а государственная политика, подтверждается заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что президент России Путин отказывается вести переговоры даже по самым простым вопросам.
С Западом церемониться не будут
Хотя пропагандисты внушают российскому обществу, что "коллективный Запад" готовится напасть на Россию, причем с применением ядерного оружия, несмотря на то, что об этом ни полсловом не обмолвился ни один представитель стран НАТО, если вслушаться в посылы страны-агрессора, становится совершенно очевидно, что войны хочет сама Россия. В своих передачах Соловьев совершенно открыто призывает США и Великобританию не прикрываться Украиной, а самим выйти на поле боя. Нежелание Запада переходить к открытой конфронтации пропагандисты объясняют тем, что Россия является ядерной державой, тем самым косвенно доказывая свою готовность применить это смертоносное оружие.
Политтехнологи Кремля открыто заявляют: с Западом церемониться незачем и для любой страны, выступающей против России и поставляющей оружие Украине, у них достаточно ракетных боеголовок. Эта истерия во многом вызвана согласием США на использование американского оружия в нападениях на Крым. Россия уже несколько раз заявляла, что будет рассматривать удары по полуострову как удары по Российской Федерации.
То, что Россия провоцирует Запад на масштабный вооруженный конфликт, следует также из агрессивной риторики, направленной против Швеции и Финляндии в связи с вступлением этих стран в НАТО. Особое возмущение вызвали заявления о том, что Балтийское море теперь станет внутренним морем НАТО, а России может быть отказано в доступе к портам. Как отметил военный эксперт Андрей Клинцевич, такая возможная российская блокада будет воспринята в качестве casus belli, или повода для войны. Прозвучали также полные ненависти заявления пропагандистов о том, что все может повернуться совсем иначе и Балтийское море станет внутренним озером России.
Латгале хочет присоединиться к России?
Наряду с выставлением западных стран, и прежде всего США, в роли разжигателей войны, в пропагандистских передачах продолжаются начавшиеся ранее атаки на страны Балтии: их обвиняют в нацизме и несправедливом обращении с русскоязычными. Нападки особенно обострились в связи с решениями стран Балтии не выдавать визы российским гражданам и не продлевать временные виды на жительство. В очередной раз используются затертые нарративы о притеснении русскоязычных и распространяется ложь о том, что русским в Латвии запрещается говорить по-русски.
Соловьев даже предложил ввести войска для помощи соотечественникам, а также призывал к составлению списков, какими пользовались израильские охотники за нацистами, с именами людей, подлежащих наказанию. Одно из главных мест в этом списке будет отведено лидерам стран Балтии. Конечно, все политтехнологи кричат о прекращении поставок газа в Прибалтику, а некий самозванный публицист заявил, что Латгале хочет присоединиться к России и латгальцы ни при каких обстоятельствах не являются латышами.
Примечательно, что 21 августа в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" были показаны два короткометражных фильма, если их можно таковыми назвать, которые состояли из собранных выступлений и встреч Путина разных лет. Первая короткометражка была посвящена "бессовестным" США, а вторая - Латвии и называлась "Балтия: как независимость стала одержимостью". Пропагандистский ролик показал, насколько миролюбивой всегда была Россия по отношению к странам Балтии после обретения ими независимости и насколько агрессивными были страны Балтии, как в них выросли нацистские и русофобские настроения, конечно же, были упомянуты марши легионеров в центре Риги, уничтожение русских школ, снос советских памятников. Посыл "фильма" однозначен: Россия всегда старалась быть добрым соседом и другом, но Балтия в силу своих исторических нацистских традиций, живущих и сегодня, по отношению к своему большому соседу настроена агрессивно и притесняет русское меньшинство.
А скандально известный постоянный гость программы "60 минут" Игорь Коротченко в связи с заявлением премьер-министра Латвии о непродлении временных видов на жительство назвал Кришьяниса Кариньша русофобской мордой.
На прошлой неделе в пропагандистских программах вновь всплыла тема Калининграда в связи с транзитом через Литву. В частности, в прошлом месяце Литовские железные дороги возобновили перевозки грузов между материковой частью России и Калининградом. Литовские банки теперь планируют прекратить обработку всех платежей из России, включая платежи за калининградский транзит, что вызывает опасения в новом кризисе. Šiauliu bankas до сих пор остается единственным финансовым учреждением, посредством которого Россия может рассчитываться с Литовскими железными дорогами за перевозку грузов в Калининград и обратно. Однако недавно банк объявил, что с сентября прекратит обработку этих платежей. Реагируя на эту новость, российские пропагандисты уже радостно потирают руки: теперь будет бесплатный транзит, впереди которого выступят танки, да еще и в сопровождении военных самолетов.
Убийство дочери Дугина может быть использовано против оппозиции
В воскресенье в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" уже прозвучали первые отголоски смерти дочери главного идеолога Кремля Александра Дугина Дарьи Дугиной, убитой 20 августа. Пропагандисты тут же бросились обвинять Украину, хотя она категорически отрицает свою причастность к этому убийству, да и сам Соловьев заявил, что за инцидентом могут стоять британские спецслужбы.
Между тем несколько кремлевских оппозиционеров уже высказали подозрения, что это может быть провокацией ФСБ с целью развернуть в России террор против инакомыслящих и оппозиционеров. В этом контексте почетный профессор Университетского колледжа Лондонской школы славянских и восточноевропейских исследований (UCL SSEES), старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Галеотти предположил, что "мы, возможно, увидим несколько спешных арестов. Несомненно, будет видеоматериал о том, как ФСБ обыскивает квартиру, где находит оборудование для изготовления взрывчатки, оружие, украинский разговорник, несколько долларов США и, возможно, томик Шекспира (серьезно: один уже был использован в качестве "доказательства" присутствия британских наемников в Украине)".
Проект софинансирует Фонд по поддержке СМИ из средств госбюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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