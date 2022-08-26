Обнажила грудь и села на шпагат. Дочь Мадонны выпустила первый клип

В достаточно откровенном видеоклипе девушка тихим голосом поёт о трудностях романтической любви. В видео Лурдес прогуливается с собакой, проводит время на кладбище с молодым человеком, а после оказывается на берегу океана.

Бурных обсуждений удостоился видеоряд клипа, в котором дочь Мадонны предстаёт в одной лишь рыболовной сетке, а потом садится на шпагат на песке.

К сожалению, несмотря на смелые образы, многие в комментариях раскритиковали дебют Лурдес. Девушку начали сравнивать с самой Мадонной - не в пользу первой. Кроме того, часть пользователей отметила, что песня не запоминающаяся.