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Обнажила грудь и села на шпагат. Дочь Мадонны выпустила первый клип

rus.tvnet.lv
Обнажила грудь и села на шпагат. Дочь Мадонны выпустила первый клип
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Фото: скриншот видео

Лурдес Леон, дочь Мадонны, выпустила дебютный клип на песню Lock&Key под псевдонимом Lolahol.

В достаточно откровенном видеоклипе девушка тихим голосом поёт о трудностях романтической любви. В видео Лурдес прогуливается с собакой, проводит время на кладбище с молодым человеком, а после оказывается на берегу океана.

Бурных обсуждений удостоился видеоряд клипа, в котором дочь Мадонны предстаёт в одной лишь рыболовной сетке, а потом садится на шпагат на песке.

К сожалению, несмотря на смелые образы, многие в комментариях раскритиковали дебют Лурдес. Девушку начали сравнивать с самой Мадонной - не в пользу первой. Кроме того, часть пользователей отметила, что песня не запоминающаяся.

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