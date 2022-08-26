Сумма взятки в деле, связанном с СГД, составляет не менее 25 000 евро

Вчера KNAB сообщил, что 2 июня возбуждено уголовное дело по подозрению в возможном взяточничестве в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

KNAB не разглашает сумму взятки, однако по закону ответственность за преступление в крупном размере наступает, если общая стоимость предмета преступления составляет не менее 50 минимальных месячных заработных плат, то есть 25 000 евро.

Из имеющейся в распоряжении агентства LETA информации следует, что

Рижский городской суд на этой неделе применил меру пресечения - арест - к начальнику отдела управления налогово-таможенной полиции Интару Шталбергсу.

В ближайшие дни Шталбергс может обжаловать решение суда в Рижском окружном суде.

Из общедоступной декларации чиновника видно, что его доход за прошлый год составил 53 373 евро, в том числе 34 316 евро - зарплата за работу в СГД.

Шталбергс владеет четырьмя автомобилями: Dodge Durango 1998 года, Lincoln Navigator 1997 года, Audi A3 2004 года, Jaguar XJ 4.0 1999 года, а также имеет в своем распоряжении Infiniti FX 35 2004 года.

В прошлом году у Шталбергса было 20 358 евро сбережений в банке и 21 670 евро долга.

Как сообщалось, KNAB провел во вторник процессуальные действия в нескольких учреждениях, в том числе в СГД, и задержал несколько человек.

В ходе уголовного производства задержаны трое, еще двое имеют право на защиту. Суд принял решение о санкции на арест двух человек.