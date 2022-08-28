Синоптики рассказали о погоде в начале сентября: ожидаются заморозки и град

Такие заморозки угрожают дыням, арбузам, тыквам, огурцам, помидорам, георгинам и другим теплолюбивым культурам, выращиваемым под открытым небом.

В понедельник, 29 августа, еще ожидается жара до +25...+30 градусов, но на побережье в Курземе температура воздуха местами уже не превысит +22 градуса. В понедельник вечером и в ночь на вторник местами в Курземе ожидаются грозовые ливни, возможны локальные наводнения, град и сильные порывы ветра.

Во вторник во многих регионах пройдут дожди, на востоке - с грозами. Небо будет преимущественно облачным, температура воздуха составит +16...+21 градус.

Ожидается, что в среду по всей стране, за исключением нескольких регионов на побережье, начнется метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +15 градусов. Во второй половине следующей недели температура воздуха ночью составит 0...+9 градусов, на побережье - до +14 градусов, а дневная температура будет ниже +20 и даже +15 градусов.

Небо будет облачным, ожидаются дожди, местами сильные, также возможны град и грозы.