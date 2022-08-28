ФРГ создала холдинг по национализации экс-"дочки" "Газпрома"

При этом представительница министерства подчеркнула, что речь идет о мере, принятой в превентивном порядке, исключительно в рамках действующего законодательства. Источники в ведомстве заявили, что юридическая фирма действует от имени правительства. В CMS Hasche Sigle в свою очередь сослались на обязательства по конфиденциальности и призвали обращаться к BMWK.

Бывшей "дочке" "Газпрома" не хватает средств

Между тем ранее стало известно, что бывшей "дочке" российского "Газпрома" - несмотря на масштабную помощь от ФРГ - не хватает средств, чтобы оставаться на плаву. Об этом заявил глава SEFE Эгберт Лэге (Egbert Laege) в интервью изданию Der Spiegel 19 августа.

"С санкциями (в отношении России из-за войны в Украине - Ред.) мы тогда потеряли все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ. Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более 4 млрд евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более 5 млрд", - сказал он.

SEFE надеется получить дополнительную помощь от государства после того, как в Германии с 1 октября начнет действовать наценка на газ. Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) уже выделил SEFE рекордную сумму в 9,8 млрд евро.