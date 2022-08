ФРГ создала холдинг по национализации экс-"дочки" "Газпрома"

Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании "Газпром" - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом сообщил в воскресенье, 28 августа, немецкий еженедельник Welt am Sonntag (WaS).