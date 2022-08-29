Недорогой и необычный букет на 1 сентября - как? Рассказывает флорист

Дорогой букет может купить каждый. Limon же предлагает удивить любимого учителя оригинальной композицией из подручных средств. По мнению Татьяны Тридворновой, букет, сделанный своими руками, всегда будет самым выигрышным - именно его педагог выделит из общего цветочного многообразия. Ведь главное, что вы можете подарить - свое внимание.

Татьяна Тридворнова и вариация букета на 1 сентября Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

"Букет надо персонализировать, чтобы было понятно, что вы его не купили между делом, а вложили в него свой труд и частичку души", - говорит флорист.

Чтобы составить букет, Татьяна Тридворнова предлагает выйти в сад. Нет собственного сада - не беда, цветы можно нарвать у соседа - шутит Цветочная фея. И уже серьезно добавляет, что для самодельного букета подойдут абсолютно любые цветы, даже те, которые вы найдете у речки или в лесу. Любые листики и веточки тоже приветствуются. Ведь главное в составлении букета - не бояться экспериментировать и давать волю своему воображению.

Для нашего букета на 1 сентября Татьяна Тридворнова использовала розовые флоксы и золотые шары. Украсить природную красоту флорист предложила канцелярскими принадлежностями. Оказалось, что проволокой к цветам можно прикрепить карандаши, линейки, ручки, мелки, фломастеры, ножницы, да хоть лежащий без дела калькулятор - одним словом, все, на что только хватит фантазии.

Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Украсить букет флорист предлагает яркими лентами. К слову, Татьяна Тридворнова всегда делает на 1 сентября цветочную композицию своей внучке-школьнице. Как шутит флорист, чтобы настроение у учителей было получше, ну и оценки - соответственно.

"Я бы не рекомендовала гладиолусы, - говорит Татьяна Тридворнова. - Сделайте круглый милый букетик.

Не надо синих и голубых тонов. Выберите более теплые оттенки для лент и цветов, чтобы создать солнечное настроение 1 сентября".