"Бей, беги или замри". Как война меняет психологию украинцев?

В обществе наши эмоциональные связи будут ближе, мы научимся друг друга поддерживать, не будем безразличными, но в то же время не будем ощущать чувство одиночества, если нас не пригласили друзья вместе отдохнуть. Не похоже на то, что украинцы будут депрессивным обществом после войны, а умение планировать в неопределенности, которое мы приобрели за время борьбы с Россией, даст нам возможность активно развиваться и проектировать наше будущее.

- Как думаете, почему люди из других стран помогают Украине?

- Некоторые помогали из-за чувства страха - боялись, что война начнется в их стране. Кто-то помогал, потому что хотел помочь и хотел быть нужным, а тут появилась возможность реализовать эти потребности. Мы все так или иначе стали участниками этой ужасной трагедии, и все переживаем ее по-разному, но люди, которые помогают, для них это действительно важно. Если раньше волонтерство занимало два часа в неделю и было не по профессиональной деятельности, то сейчас Украина научила всех помогать и волонтерить по профессиональной деятельности.

- Мы находимся в Латвии, тут много беженцев, как правильно их поддерживать и как украинцам стоит вести себя в новой стране?