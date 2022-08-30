Германия сжигает уголь вместо газа - и Greenpeace это одобряет

Вместо того, чтобы реактивировать уже закрытые электростанции на буром угле, Карстен Смид призвал сделать ставку на энергосбережение и на возобновляемые источники энергии (ВИЭ): "Высокие цены на газ и электричество заставляют экономно расходовать энергию и делают ветровую и солнечную энергию наиболее выгодной по сравнению со всеми другими конкурентами".

Уголь для Германии: чем каменный отличается от бурого

Бурый уголь, действительно, экологически более грязный и экономически менее эффективный, чем каменный. Проблема только в том, что он в Германии - отечественный, его добывают в нескольких регионах страны, причем открытым способом в карьерах, что обеспечивает ему низкую себестоимость. И рядом с месторождениями построены ТЭС.

А каменный уголь в ФРГ после закрытия в декабре 2018 года последней немецкой шахты только импортный, его везут из США, Колумбии, Южной Африки, Австралии или Индонезии, поскольку с 10 августа в ЕС действует эмбарго на российский уголь. Мировые цены на каменный уголь сейчас высокие, к тому же прибывающие в морские порты партии необходимо еще доставить к немецким ТЭС.