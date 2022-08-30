МОН предлагает отказаться от бюджетных и платных мест в вузах

Для студентов как очной, так и заочной формы обучения по программам педагогики и здравоохранения МОН предлагает софинансирование государства при условии, что доплата студента составит 1000 евро за год обучения, и государство погасит ее, если студент окончит вуз и будет работать в образовательном или медицинском учреждении.

По мнению Министерства образования и культуры, необходимо определить, что доплата студента за учебный год должна составлять 600 евро для обучающихся по приоритетным направлениям и 1000 евро для обучающихся по другим направлениям. Эту сумму можно покрыть в форме постоплаты с использованием системы гарантированных государством кредитов независимо от социально-экономического положения студента и его семьи.

Обучение во всех государственных колледжах будет полностью оплачиваться государством.

В МОН поясняют, что в настоящее время большая часть студентов (60%) полностью оплачивает обучение, создавая фактически социально-регрессивную систему, где возможность получения бюджетного места (40% студентов) коррелирует с социально-экономическим положением семьи.