Министерство образования и науки (МОН), оценивая возможности дальнейшего финансирования высшего образования, рассматривает вариант отказа от бюджетных и платных мест обучения в вузах и предлагает ввести доплаты для большинства студентов.
МОН предлагает отказаться от бюджетных и платных мест в вузах
В целях содействия доступности, качеству и развитию высшего образования МОН разработало проект концептуального отчета о финансировании высшего образования. Предложение МОН заключается в постепенном, в течение семи-десяти лет, переходе на полностью финансируемое государством высшее образование, а переходным этапом будет частично финансируемое государством образование.
Министерство утверждает, что предлагает более социально справедливую модель, предусматривающую
не бюджетные и платные места, а частичную государственную поддержку всех обучающихся в государственных вузах.
По оценкам местных организаций и международных экспертов, несмотря на достижения в определенных областях, потенциал высшего образования в Латвии хронически не используется. В случае, если в будущем потенциал высшего образования не будет использован полностью, Латвия будет отставать от других стран из-за недостаточности человеческого капитала. Также существующая система способствует социально-экономическому неравенству, что в долгосрочной перспективе будет способствовать социальной раздробленности.
МОН предлагает ввести социальные бюджетные места для малообеспеченных, гарантируя всем обладателям этого статуса бесплатное обучение в государственных вузах. Студенты очной и заочной формы обучения STEM (наука, технологии, инженерия и математика) получат софинансирование государства, при этом доплата студента будет составлять 600 евро за год обучения, и государство погасит ее, если студент окончит обучение.
Для студентов как очной, так и заочной формы обучения по программам педагогики и здравоохранения МОН предлагает софинансирование государства при условии, что доплата студента составит 1000 евро за год обучения, и государство погасит ее, если студент окончит вуз и будет работать в образовательном или медицинском учреждении.
По мнению Министерства образования и культуры, необходимо определить, что доплата студента за учебный год должна составлять 600 евро для обучающихся по приоритетным направлениям и 1000 евро для обучающихся по другим направлениям. Эту сумму можно покрыть в форме постоплаты с использованием системы гарантированных государством кредитов независимо от социально-экономического положения студента и его семьи.
Обучение во всех государственных колледжах будет полностью оплачиваться государством.
В МОН поясняют, что в настоящее время большая часть студентов (60%) полностью оплачивает обучение, создавая фактически социально-регрессивную систему, где возможность получения бюджетного места (40% студентов) коррелирует с социально-экономическим положением семьи.
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