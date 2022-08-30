Глава Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды зарубежным знаменитостям, которые поддержали Украину после начала войны. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу Офиса украинского президента Андрея Ермака.
Зеленский присвоил награды голливудским знаменитостям, приезжавшим в Украину после начала войны
"Владимир Зеленский отметил государственными наградами друзей Украины, которые поддерживают нас с самого начала. Благодарим [бывшего посла США в России] Майкла Макфола, [дизайнера] Демну Гвасалию, [актеров] Шона Пенна, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, [актрису] Джессику Честейн и многих других", - написал он в Twitter.
.@ZelenskyyUa granted state awards to 🇺🇦 friends who have supported us since the beginning of Russian full-scale invasion.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 29, 2022
Thanks to @McFaul, Demni Gvasalia, @SeanPenn, @BenStiller, @LievSchreiber, @jes_chastain and many others.
Всем перечисленным Зеленским были присвоены награды - указ датирован 23 августа. Согласно документу, Макфол, Гвасалия, Пенн, Стиллер и Шрайбер получили орден "За заслуги" третьей степени, а Честейн - орден княгини Ольги третьей степени.
Согласно тому же указу, госсекретарю США Энтони Блинкену, премьер-министру Италии Марио Драги, главе компании-разработчика бесплиотников "Байрактар" Халуку Байрактару и участникам группы Imagine Dragons также были присвоены награды.
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