Зеленский присвоил награды голливудским знаменитостям, приезжавшим в Украину после начала войны

"Владимир Зеленский отметил государственными наградами друзей Украины, которые поддерживают нас с самого начала. Благодарим [бывшего посла США в России] Майкла Макфола, [дизайнера] Демну Гвасалию, [актеров] Шона Пенна, Бена Стиллера, Лива Шрайбера, [актрису] Джессику Честейн и многих других", - написал он в Twitter.

.@ZelenskyyUa granted state awards to 🇺🇦 friends who have supported us since the beginning of Russian full-scale invasion.

Thanks to @McFaul, Demni Gvasalia, @SeanPenn, @BenStiller, @LievSchreiber, @jes_chastain and many others. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 29, 2022

Всем перечисленным Зеленским были присвоены награды - указ датирован 23 августа. Согласно документу, Макфол, Гвасалия, Пенн, Стиллер и Шрайбер получили орден "За заслуги" третьей степени, а Честейн - орден княгини Ольги третьей степени.

Согласно тому же указу, госсекретарю США Энтони Блинкену, премьер-министру Италии Марио Драги, главе компании-разработчика бесплиотников "Байрактар" Халуку Байрактару и участникам группы Imagine Dragons также были присвоены награды.