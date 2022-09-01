Программа Союза зеленых и крестьян - это не план развития страны и даже не сборник слишком хорошо звучащих обещаний. Это манифест расплывчатых фраз, которые создают ощущение благостности; но как только ты пытаешься ощутить под ними крепкую опору, нога вязнет в липком облаке "способствуем", "поддержим" и "содействуем".
Понятные выборы ⟩ Что обещает Союз зеленых и крестьян
Союз зеленых и крестьян - вторая (после "Согласия") оппозиционная партия в Сейме. Поэтому не буду углубляться в их историю подробно, об этом я уже писал.
При этом кажется важным проговорить один факт. Изначально СЗК это в прямом смысле союз зеленых (Латвийская зеленая партия) и крестьян (Крестьянский союз Латвии). Но в мае этого года Латвийская зеленая партия вышла из СЗК. С ними же ушла и Лиепайская партия, которые вместе с Латвийским объединением регионов организовали "Объединенный список", о чем мы поговорим позже.
При этом СЗК свое название решили не менять, хотя теперь они фактически Союз Вентспилса и крестьян. И, да, кандидатом в премьер-министры от СЗК значится Айварс Лембергс, несмотря на то, что его обвиняют в коррупционных преступлениях. Это и стало одной из главных причин раскола в СЗК.
22 февраля 2021 года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Лембергс обжаловал этот приговор, в настоящее время дело рассматривается во второй инстанции Рижским окружным судом.
Но - давайте к делу, о программе. Полная версия - здесь, краткая - ниже.
- Бюджет на оборону - 2,7% от ВВП;
- Поддержим вступление Украины в ЕС;
- Способствуем энергетической независимости страны;
- Будем индексировать пенсии два раза в год;
- Снизим PVN на продукты первой необходимости и медикаменты;
- Пересмотрим административно-территориальную реформу;
- Усилим сеть школ;
- Будем способствовать развитию сферы латышского языка и латышской культуры;
- Будем способствовать сплоченности общества.
Что такое хорошая программа?
Мне кажется, я должен объясниться. Почти в каждой статье я требую от программ партий трех вещей: позиционирования, конкретики и реалистичности. Потому что именно это поможет выбрать те партии, за которые захочется отдать голос.
Ведь, я уверен, если опросить всех жителей Латвии на тему, какой они хотят видеть нашу страну, ответы будут примерно одинаковыми. Достойные зарплаты, низкие цены, качественная система образования, сильная медицина, безопасные границы, широкий выбор возможностей, сотрудничество с другими странами. Кто-то возражает против таких вещей? Не думаю.
И, да, идеал недостижим. Но политики должны показывать нам путь, который приблизит нас к этой цели. Сделать сразу все хорошо не получится, надо расставлять приоритеты.
Вкладываемся в оборону или здравоохранение? Повышаем льготы многодетным семьям или пенсионерам? Строим АЭС или солнечные панели? Школы на латышском языке обучения или на любом?
Это и есть позиционирование. Потом наступает время конкретики. Как именно вы хотите достичь своих целей. Очень легко писать вещи вроде "обеспечим достойное образование детям", а потом отправить своего сына в Англию и сказать "ну мы же не уточняли, каким именно детям".
Я, конечно, утрирую, но в этом и кроется проблема популизма. Говорить о том, что должно быть хорошо - просто. Придумать, как этого достичь - сложно. Первое могут делать все. Второе должны делать политики.
И вот тут важна реалистичность. Цель - построить за год 10 тысяч ветряков и 5 АЭС очень конкретная. И поможет с проблемами энергетики. Но сможем ли мы это сделать? Разумеется, что нет.
Понимайте, как хотите
Давайте с реалистичности и начнем. И здесь у меня практически нет претензий. Ничего особенно нереалистичного СЗК не обещает. Знаете, почему? Потому что они вообще практически ничего не обещают.
Вчитайтесь в программу внимательно.
Очень много "способствуем", "выступим", "поддержим" и очень мало конкретных чисел и планов.
Скажу больше - из 43-х пунктов программы конкретными можно назвать только 3. С половиной - если быть щедрым.
В остальном, сплошные расплывчатые формулировки.
Например: "Реализуем политику образования, чтобы ее цели и задачи последовательно выполнялись в детском саду, школе, вузе и образовании в течение всей жизни".
Какие именно цели и задачи? Непонятно. Чем это отличается от того, что реализуется в Латвии сейчас? Неясно.
"Будем защищать государственные интересы в ЕС и международных организациях", "Способствуем сплоченности общества", "Поддержим вступление Украины в ЕС". Все это звучит красиво, но как только начинаешь задумываться, понимаешь, насколько это пустые фразы.
В зависимости от того, что вы понимаете под "государственными интересами", их защитой может все что угодно в спектре от выхода из ЕС и НАТО до создания единого европейского государства.
Туда же и сплочение общества. Речь идет о диалоге между противоборствующими лагерями или о депортации всех несогласных?
Ну а поддержка вступления Украины может, теоретически, ограничиться громкими фразами от латвийских политиков в СМИ.
Иногда отсутствие конкретики создает забавные обещания. Например, "Способствуем энергетической независимости страны". Если некоторые другие партии уточняли, что речь идет о независимости от России, то от программы СЗК создается ощущение, что они верят в Латвию, которая сама себе создает достаточно энергии. Что, по понятным причинам, в ближайшем будущем недостижимо.
В общем, программу каждый понимает в меру своих собственных ценностей и интересов. И здесь мы уже заходим на территорию позиционирования партии.
Кто вы, мистер СЗК?
Еще несколько месяцев назад, даже до раскола СЗК, Виктор Валайнис (первый номер Земгальского списка СЗК на этих выборах) с трибуны Сейма заявил: "Это то место, где нам нужно сказать "зеленому" курсу - нет, здесь мы думаем иначе".
Как же сейчас себя позиционирует СЗК? Какие вопросы для них важнее всего? Что могут ожидать избиратели, голосуя за эту партию?
Четыре года назад их программа была разделена на три части: равные возможности всем, развитие сельского хозяйства и укрепление государственности.
У новой программы пять частей: государственная безопасность, энергетическая безопасность, социальная безопасность, развитие сельского хозяйства и образование, наука, культура и спорт.
И вот, к вопросу о позиционировании, предлагает ли СЗК в вопросах безопасности что-то отличное от предложение Нацобъединения, "Нового Единства" и других коалиционных партий?
Да нет - все стандартное. Повысить оборонный бюджет, сотрудничать с ЕС и НАТО, помочь Украине, укрепить контакты с латвийцам за рубежом, быть энергетически независимыми и так далее.
Пожалуй, что-то свое у СЗК появляется только в третьей части - социальной безопасности. Там они вспоминают и свои установки четырехлетней давности, сильный упор идет на помощь пенсионерам и здравоохранение.
Развитие сельского хозяйства это тоже тема СЗК, тут спорить глупо, но пятая часть программы (куда, судя по всему, просто слили все остальное) возвращает нас к идеям, которые есть у многих: повысим зарплаты учителям, укрепим латышскую культуру, сплотим общество.
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В книге (и фильме) "Гарри Поттер и философский камень" главные герои были захвачены растением "дьявольские силки". Чем больше они дергались, тем крепче их держали стебли.
Я чувствовал себя так же, читая программу СЗК. Чем больше я пытался разобраться в том, что именно они обещают, кто их целевая аудитория, какие вопросы они пытаются решать - тем крепче я увязал в общих фразах и пустых словах.
Есть ли какой-то пункт программы, на который я могу указать и конкретно сказать "Это неправильно"? Нет. Я согласен с очень многим. В системе образования должны быть хорошие цели, семейные врачи должны быть рядом с пациентами, с коррупцией надо бороться.
Могу ли я сказать, что СЗК изменили себе, отступили от своих принципов? Тоже нет. Все еще много говорится о сельском хозяйстве, о помощи более зависимым от государства слоям населения.
Но появилось ли у меня ощущение, что у СЗК есть хотя бы примерный план того, что нужно делать прямо сейчас? Знаю ли я, за что конкретно я отдам свой голос, если проголосую за них? Тоже нет.
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