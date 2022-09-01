Понятные выборы ⟩ Что обещает Союз зеленых и крестьян

Я, конечно, утрирую, но в этом и кроется проблема популизма. Говорить о том, что должно быть хорошо - просто. Придумать, как этого достичь - сложно. Первое могут делать все. Второе должны делать политики.

И вот тут важна реалистичность. Цель - построить за год 10 тысяч ветряков и 5 АЭС очень конкретная. И поможет с проблемами энергетики. Но сможем ли мы это сделать? Разумеется, что нет.

Ветропарк. Фото: Eesti Energia

Понимайте, как хотите

Давайте с реалистичности и начнем. И здесь у меня практически нет претензий. Ничего особенно нереалистичного СЗК не обещает. Знаете, почему? Потому что они вообще практически ничего не обещают.

Вчитайтесь в программу внимательно.

Очень много "способствуем", "выступим", "поддержим" и очень мало конкретных чисел и планов.

Скажу больше - из 43-х пунктов программы конкретными можно назвать только 3. С половиной - если быть щедрым.

В остальном, сплошные расплывчатые формулировки.

Например: "Реализуем политику образования, чтобы ее цели и задачи последовательно выполнялись в детском саду, школе, вузе и образовании в течение всей жизни".

Какие именно цели и задачи? Непонятно. Чем это отличается от того, что реализуется в Латвии сейчас? Неясно.

"Будем защищать государственные интересы в ЕС и международных организациях", "Способствуем сплоченности общества", "Поддержим вступление Украины в ЕС". Все это звучит красиво, но как только начинаешь задумываться, понимаешь, насколько это пустые фразы.