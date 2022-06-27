Понятные выборы ⟩ Союз зеленых и крестьян: Не такие уж и "зеленые"

Историческая справка

Программа и выполнение

Вердикт

Союз зеленых и крестьян - это политическая сила интересной судьбы. Существуя в таком виде с 2002 года, они то находятся у власти, то отправляются в оппозицию. В 13-м Сейме они как раз оказались одной из двух оппозиционных партий. Но как их деятельность соотносилась с обещаниями?

Историческая справка

Союз зеленых и крестьян (СЗК) - это объединение двух партий - Латвийской зеленой партии и Крестьянского союза Латвии. Первая была основана в 1990 году, вторая - в 1991-м, но считают себя потомками одноименной партии времен Первой Республики.

Сам СЗК был создан в 2002 году перед выборами в 8-й Сейм. На выборах в 9-й Сейм к ним присоединилась партия "Латвии и Вентспилсу", на выборах в 10-й Сейм - Лиепайская партия. В таком составе СЗК и существовал до недавних пор.

Сопредседателями СЗК считаются Армандс Краузе (со стороны Крестьянского союза Латвии) и Эдгарс Таварс (со стороны Латвийской зеленой партии).

На выборах в 13-й Сейм СЗК получил 9,91% голосов избирателей и 11 мест в парламенте из 100. Это худший результат СЗК за все время существования и падение на 10 мест по сравнению с 12-м Сеймом.

Хуже ситуация была только у "Нового Единства", которые потеряли 15 мест по сравнению с 12-м Сеймом, но партия Кришьяниса Кариньша, в отличие от СЗК, осталась в коалиции.

Падение было заметнее тем, что именно представитель СЗК - Марис Кучинскис - был действующим премьер-министром Латвии, и кроме него у объединения было пять мест в правительстве.

Что интересно, комбинация из любых пяти партий, прошедших в Сейм, была бы коалиционной. Но вне правящей пятерки были оставлены именно "Согласие" и СЗК. И, если с первыми все понятно, то с СЗК отдельная история.

Кариньш приглашал в коалицию все партии кроме "Согласия", но "Консервативные" отказались работать вместе с СЗК и премьеру пришлось сделать выбор. В ответ на попадание в оппозицию Краузе пообещал, что объединение будет активно работать и указывать на все попытки "Консервативных" работать "на пользу своих спонсоров".

Что касается внутренних изменений, то главные события, конечно, произошли совсем недавно. Но и до этого пара заметных личностей покинули объединение.

В августе 2019 года из Латвийской зеленой партии и, соответственно, СЗК, вышла экс-министр здравоохранения Анда Чакша. С тех пор официально она является внефракционным депутатом, но, вступив в партию "Единство", de facto действует от фракции "Новое Единство".

В свою очередь, в начале 2021 года пост депутата покинула экс-министр экономики Дана Рейзниеце-Озола, чтобы сконцентрироваться на работе в Международной шахматной федерации. Ее место занял Эдгарс Таварс.

Однако в мае 2022 года Рейзниеце-Озола заявила, что выходит из Крестьянского союза Латвии, потому что "партия не готова меняться".

А в мае и вовсе случилось страшное - Латвийская зеленая партия вышла из СЗК. Вместе с Латвийским объединением регионов и Лиепайской партией они образовали новую политическую единицу - "Объединенный список" (Apvienotais saraksts). Именно в такой команде они и пойдут на выборы в 14-й Сейм.

Причиной для раскола стало нежелание сотрудничать с партией "Латвии и Вентспилсу", главой которой является Айварс Лембергс, которого в прошлом году все-таки признали виновным во взяточничестве.

Айвар Лембергс в суде ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Еще полтора месяца представители Латвийской зеленой партии - Раймондс Бергманис, Марис Кучинскис, Эдгарс Таварс - работали во фракции СЗК, но 16 июня официально ее покинули.

Таким образом, на момент написания статьи фракция СЗК в Сейме насчитывает 7 человек.

Программа и выполнение

Программа СЗК - вот она, как обычно, на сайте ЦИК. И, как я и писал в статье про "Согласие", нельзя не учитывать оппозиционность объединения. Разумеется, ожидать от них такой же эффективности, как и от правящих партий - нельзя.

А вот сравнить СЗК и "Согласие" между собой можно. По числам, по крайней мере. Итак, что говорит суровая математика?

Всего СЗК подал 125 законопроектов - против 59 у "Согласия". Из них 73 (или 58,4%) - были поданы только представителями СЗК, а 52 (41,6%) - в компании с кем-то. У "Согласия" доля законопроектов, поданных только ими, выше - 71,2%.

При этом 4 законопроекта СЗК были приняты. И один из них тот, который был подан исключительно депутатами объединения (еще в одном кроме депутатов СЗК был только Алдис Гобземс, а в другом - Гобземс и Юлия Степаненко). У "Согласия" же было принято лишь 3 законопроекта, и во всех них депутаты партии не составляли большинство среди инициаторов.

Еще два законопроекта находятся на рассмотрении. Среди инициаторов одного из них есть и депутаты "Согласия", и депутаты СЗК. А вот другой инициирован депутатами от коалиционных партий и Раймондом Бергманисом.

Депутат Сейма Раймонд Бергманис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из всех поданных 125 законопроектов - 22 (17,6%) напрямую совпадают с тем, что было заявлено в программе. У "Согласия" эта доля чуть повыше - 11 из 59 или 18,6%.

Впрочем, есть еще 34 законопроекта СЗК, которые очень пересекаются с программой, хоть их и нельзя с полной уверенностью отнести к достигающим цели фракции. У "Согласия" таких законопроектов не было.

В общем, кажется, что чисто математически СЗК безоговорочно кладет "Согласие" на обе лопатки. Но теперь настало время копнуть чуть глубже.

Точность пунктов

Вы могли заметить (если внимательно читаете мои тексты), что, сравнивая "Согласие" и СЗК, я упустил еще одну метрику. Какую часть своей программы в целом затрагивают законопроекты фракций?

Например, "Согласие" сосредоточилось лишь на 4 из 35 пунктов программы. А что с СЗК?

Что ж, дело в том, что у СЗК, в отличие от "Согласия", пункты программы прописаны куда более обще.

Например. Вот что "Согласие" обещает сделать в сфере образования:

Оценим и проверим неподготовленные реформы предыдущих правительств;

Введем трилингвальное образование. Все ученики будут свободно говорить на латышском языке, ученики нацменьшинств - на родном языке и одном или двух иностранных;

Реализуем новые подходы к подготовке учителей, существенно увеличивая престиж, автономию и оплату труда учителя;

Школам - большую ответственность и автономию;

Вузам определим цели международной конкуренции, экспорта и регионального развития;

В профессиональном образовании, будем способствовать обучению в рабочей среде.

Нет, есть и общие слова вроде "престижа" или "ответственности". Но есть и конкретные планы вроде трилингвального образования.

Что же об образовании говорит программа СЗК?

Для повышения качества образования проведем постепенную реформу образования, обеспечивая высокий уровень среднего, высшего и профессионального образования, а также возможности образования по интересам для детей школьного возраста на всей территории государства.

Речь сейчас не о том, что для СЗК образование, видимо, не приоритетная сфера - их право. Но при желании в этот пункт программы можно впихнуть очень многие законопроекты и предложения. Например, законопроект № 1532 - об увеличении зарплат учителей. Он относится к этому пункту программы? Напрямую вроде нет. А с другой стороны - высокая зарплата педагогов, скорее всего, поспособствуют высокому качеству образования.

Другой пример - налоги. "Согласие" упоминает налоги в весьма конкретном ключе - на что тратить акцизный налог, освобождение от налогов минимальной зарплаты, необлагаемый минимум для налога на недвижимость.

Что пишет СЗК? Продолжим ответственную политику государственного бюджета, создадим сбалансированный бюджет, обеспечим стабильную и прогнозируемую реформированную налоговую систему.

И поэтому, например, законопроекты № 569 и № 570 - о введении дигитального налога - к целям "Согласия" не относятся никак, а в программу СЗК их вполне можно вписать.

И есть еще одна причина, почему я не могу оценить, какую часть программы СЗК пытался выполнить. Вот, например, одна из целей СЗК - создадим всеобъемлющую оборону государства в рамках НАТО, укрепляя Национальные вооруженные силы, Земессардзе, Яунсардзе, восточную границу.

Это - один пункт. Но из всего этого многообразия СЗК как-то повлиял лишь на Земессардзе. Законопроект № 1372 (тот самый, который подали Бергманис и представители коалиции, и сейчас находится на рассмотрении) облегчает попадание в Земессардзе.

Боец Земессардзе ФОТО: LETA

Могу ли я считать, что этот пункт программы охвачен деятельностью СЗК? De jure - да. Но фактически вряд ли.

Вот и получается, что если в случае "Согласия" я мог четко сказать - законопроекты были связаны лишь с 4 из 35 пунктов (11,4%); то в случае СЗК доля колеблется от 2 из 22 (9,1%) до 14 из 22 (63,6%).

Внутренние противоречия

Если же отойти от математики, то по факту наблюдается некое несоответствие программы и деятельности СЗК (никогда такого не было, и вот опять).

Основные три части, на которые разделена программа СЗК: равные возможности, сельское хозяйство и государственность.

В плане равных возможностей СЗК в основном сконцентрировался на повышении пенсий и пособий молодым родителям, особенно активизировавшись во время пандемии. При этом никаких особенных программ и планов действия не предлагалось, просто разовые выплаты.

С государственностью тоже не задалось. Нет, именно СЗК мы можем поблагодарить за устрожение закона о праздниках, который теперь запрещает, например, праздновать дату аннексии Крыма или день рождения Сталина; а также массово собираться в 200 метрах от советских монументов (законопроект № 1379). Но в остальном какого-то особенного движения в эту сторону нет.

Остается сельское хозяйство. И вот здесь начинается самое интересное.

Давайте сделаем небольшой шаг в сторону. А вы когда-нибудь задумывались, насколько нелепо звучит словосочетание "союз зеленых и крестьян". Ведь зачастую у них едва ли не противоположные цели - как, например, в случае пестицидов. "Зеленые" - за их ограничение, а крестьяне, наоборот, хотят их использовать почаще.

Нет, я понимаю, что у нас в столице в одной коалиции находятся "Прогрессивные" и "Консервативные", но в случае СЗК - внутреннее несоответствие явно вырвалось наружу.

Крестьяне из разных регионов Латвии, протестующие против безразличия правительства к проблемам сельского хозяйства - 2018 год, СЗК у власти ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Началось все еще на законопроекте № 1027, который расширял возможности охотников. Нет, в описании законопроекта сказано, что это сделано из-за того, что различных животных развелось уж слишком много, и это мешает и сельскому хозяйству, и природе. Но уверен, что люди "зеленого" типа мышления могли поспорить относительно того, насколько именно охота - лучший способ решения проблемы.

Но особенно ярко это работает в последние месяцы. Одна из главных проблем Латвии прямо сейчас - повышение цен. В том числе, и на топливо. Как с этим предлагает бороться СЗК? Отменить обязательную добавку биотоплива в дизельное топливо!

Впервые законопроект с такой идеей был подан еще 8 марта 2022 года (законопроект № 1376), но после аналогичные проекты подавались еще четыре раза - все отвергались голосованием Сейма.

И, кстати, среди инициаторов законопроектов значатся и представители Латвийской зеленой партии - Таварс и Бергманис.

Еще три законопроекта (№ 1451, № 1452 и № 1475) направлены на то, чтобы разрешить предприятиям не платить налог за превышений эмиссий CO2 при выполнении определенных условий. Причем среди инициаторов последнего из них значится "зеленый" Таварс.

Эдгар Таварс ФОТО: Evija Trifanova / LETA

И чтобы у вас не было сомнений, что, может, я что-то неправильно понял, то вот вам цитата из выступления Виктора Валайниса (СЗК) на заседании Сейма 12 мая, как раз при обсуждении законопроекта № 1452:

"Это то место, где нам нужно сказать "зеленому" курсу - нет, здесь мы думаем иначе".

Для сравнения - цитата из программы СЗК:

"Будем осуществлять мероприятия по защите среды, сохраняя биологическое разнообразие, чистую и опрятную среду".

И вот в "зеленую" сторону СЗК совсем не действовал активно. Был законопроект № 154 (где от СЗК был только Улдис Аугулис), который предлагал ввести новый закон о биотопливе. Был законопроект № 507, в котором предлагалось ужесточить защиту домашних животных. И законопроект № 1151 (где от СЗК только Бергманис), еще находящийся на рассмотрении, который запрещает выращивать животных исключительно ради их шкур. Все.

Снизить НДС на создаваемые крестьянами продукты СЗК предлагал куда более активно.

Вывод

Это подводит нас к определенному выводу - в СЗК буква "З" далеко не самая важная. Возможно, сейчас, когда Латвийская зеленая партия вышла из объединения (хотя и не из-за отсутствия "зеленого" курса), у этой политической силы будет более честное название.

С другой стороны, нельзя не признать, что СЗК за эти четыре года вела куда более активную деятельность, чем "Согласие", и даже смогла добиться каких-то изменений в нашей с вами жизни. Качество этих изменений каждый может оценить для себя сам, но они точно есть - и соответствую программе.

Конечно, тут еще надо учитывать еще и тот факт, что СЗК - уникально в том, что равноценно существовало и в коалиции, и в оппозиции. Поэтому, если "Согласие" может обещать 3000 ИКТ-специалистов в год, понимая, что вряд ли кто-то спросит с них это, то продолжит ли СЗК борьбу за снижение налога на добавленную стоимость на электричество и теплоэнергию, если попадет в коалицию, мы вполне можем узнать всего через несколько месяцев.

Но тут, как и со всеми партиями, нужно учитывать, что предвыборные программы далеко не всегда совпадают с реальными целями и ценностями политических сил.

Для СЗК, если судить по поданным законопроектам, экономическое состояние предприятий и пособия для молодых семей и людей с инвалидностью - куда более важный вопрос, чем заявленные окружающая среда и развитие регионов. И это нужно учитывать.

"Понятные выборы" - это серия публикаций от RUS TVNET и рубрики "Липину интересно". Уже 1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. В первой части этой серии мы рассматрели, справились ли партии, прошедшие в 13-й Сейм, со своими обещаниями четырехлетней давности. Во второй части - изучим новые программы, которые партии представили потенциальным избирателям.