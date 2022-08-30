Алексея Навального в третий раз поместили в ШИЗО колонии

Первый раз политик попал в ШИЗО 15 августа. По словам Навального, его отправили в изолятор на трое суток за то, что он "регулярно расстегивал верхнюю пуговицу робы", находясь на промзоне. 24 августа он снова попал в ШИЗО на пять суток "за 3 секунды рук не за спиной". Теперь, как сообщил Навальный, он проведет в изоляторе семь суток за то, что "неправильно представился".