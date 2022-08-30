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В Страдиня проведена уникальная операция: пациенту вернули голос

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В Страдиня проведена уникальная операция: пациенту вернули голос
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Фото: Publicitātes foto

Чтобы помочь пациенту вернуть голос после паралича левой голосовой связки, в клинике оториноларингологии  Университетской клинической больницы им. П. Страдиня (PSKUS) была проведена первая в Балтии операция по тиропластике, в которой использовался мягкий силиконовый имплант.

Оперирующий врач Марк Ронис в сообщении для СМИ указал, что у пациента после тяжелой вирусной инфекции возникла сильная хрипота, дисфония, каждое слово требовало огромных усилий, но так как голос - необходимая коммуникация как в работе, так и в быту, было принято решение о размещении специального импланта.

Уже вечером в день операции результат был слышен - пациент сам был удивлен тем, что может хорошо говорить и как звучит его голос.

"Это был особо эмоциональный момент, так как у пациента в семье сильны традиции, связанные именно с пением, и у него была мечта когда-нибудь спеть вместе с сыновьями, что после правильной и целенаправленной реабилитации станет возможным", - сказал Ронис.

До настоящего времени операции по тиропластике с использованием имплантов для медиализации голосовых связок у нас не проводились, но в соседних Литве и Эстонии для операций такого типа использовались титановые импланты, которые труднее фиксировать, они менее адаптируются к пациенту и оставляют ощущение инородного тела в горле, кроме того, их приходится пришивать к хрящам. Силиконовые импланты пришивать не надо, и пациент их не чувствует.

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