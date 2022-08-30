Получил тяжелые травмы: в Екабпилсе машина сбила 11-летнего мальчика на электросамокате

Его сбил автомобиль, сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

По информации полиции, водитель Volvo XC90 ехал по улице Виенибас и на пешеходном переходе у парка Кена столкнулся с 11-летним мальчиком, который пересекал улицу на электросамокате.

В результате ДТП мальчик получил тяжелые травмы и был доставлен в медучреждение. Полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс.

Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что мальчик 2011 года рождения, выезжая из парка Кена, на самокате пересекал улицу Виенибас по пешеходному переходу, не убедившись, что его заметили водители других транспортных средств.

В свою очередь водитель Volvo XC90 утверждает, что когда он ехал по улице Виенибас, он не видел никого вблизи пешеходного перехода, но вдруг почувствовал удар в переднюю часть машины.

Во время проверки стражи порядка опьянения у водителя не констатировали.

Начат уголовный процесс.

Стражи порядка продолжают следствие и выяснение обстоятельств произошедшего, запрошены видеоматериалы и автотехническая экспертиза.

Госполиция обращает внимание на то, что участвовать в дорожном движении на электросамокате разрешено только с 14-летнего возраста, если есть права на велосипед или транспортные средства другой категории.

Полиция призывает родителей регулярно напоминать детям правила дорожного движения, а водителей - быть внимательными и ответственными к безопасности дорожного движения, особенно у пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, учебных учреждений и других мест, где дети часто пересекают проезжую часть.