Ивана Сафронова судят за журналистику. Это доказала сама ФСБ материалами дела о госизмене

В обвинительном заключении упоминается также письмо АО "Коммерсантъ" от 25 октября 2021 года - о том, что публикация 2019 года о Су-35 и четыре других материала (опубликованные в 2014 и 2015 годах) были "заблокированы" на сайте издания. Согласно показаниям заместителя шеф-редактора "Коммерсанта" Александра Стукалина, материал о Су-35 был "снят с сайта по требованию Роскомнадзора". Ни в письме "Коммерсанта", ни в показаниях Стукалина, исходя из обвинительного заключения, о причинах блокировки ничего не говорилось.

Но "по результатам оперативно-розыскной деятельности" следствие пришло к выводу, что заблокированные материалы "содержат сведения, составляющие гостайну со степенью "секретно"", доступ к ним был ограничен "по требованию Роскомнадзора" именно за нарушение запрета разглашения гостайны. Никаких ссылок на конкретные документы Роскомнадзора, подтверждающие эти выводы, в обвинительном заключении нет.

Норма, позволяющая привлекать за разглашение гостайны к административной ответственности, появилась в КоАП только в 2016 году. При этом следствие утверждает, что Сафронов с 2014 года имеет "негативный опыт публикации секретной информации".

Между тем, в архиве "Коммерсанта" можно найти десятки похожих материалов о военно-техническом сотрудничестве России, которые Иван Сафронов писал на протяжении восьми лет - в том числе, о сотрудничестве с Египтом. Еще в 2011 году глава Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин публично отвечал в интервью на вопрос журналиста "о срывах по поставкам в Ливию, Тунис, Египет".