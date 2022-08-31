"За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир". Первый и последний президент СССР умер на 92-м году жизни

Однако он так и не извлек для себя никакой выгоды из той электоральной политики, начало которой положил. Когда в 1996 году, спустя пять лет после распада Советского Союза, он попытался побороться за пост президента России, то смог набрать меньше 1% голосов избирателей - печальная эпитафия для одного из самых важных и влиятельных государственных деятелей XX века.

Он снискал репутацию честного брокера, с которым Запад мог вести дела. Как долго еще продержится его наследие, это другой вопрос. Россия при Путине снова скатывается в тоталитаризм - и свобода слова, которую ввел Горбачев три десятка лет назад, уже стала стремительно тающим воспоминанием, заключает Times.

Фото: BBC

Газета Guardian, называющая Горбачева самой важной фигурой последней четверти прошлого века, описывает, как он почти играючи положил конец 40-летней конфронтации Востока и Запада на европейском континенте и избавил мир от опасности ядерного пожара.

Он не ставил перед собой подобной цели, когда в марте 1985 года избирался на пост генерального секретаря Коммунистической партии, пишет газета. Он не предвидел и не планировал то, как закончится холодная война, что КПСС испустит дух, советские войска уйдут из Восточной Европы, Германия снова объединится, а сам Советский Союз развалится.