С приближением парламентских выборов существенных изменений в первых строчках рейтинга партий не произошло - первые три места по-прежнему занимают "Новое Единство" (НЕ), Национальное объединение (НО) и "Согласие", но улучшились позиции Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенного списка" (ОС). Такие данные получены в ходе опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Латвийского телевидения.
До выборов - 31 день. Новые рейтинги партий
Согласно результатам опроса,
если бы выборы состоялись завтра, в Сейм прошли бы от семи до 12 кандидатских списков.
Возглавляет рейтинг при поддержке 8,3% избирателей НЕ, число сторонников которого за месяц сократилось на 0,5 процентных пункта. На втором месте НО - 7,5%, то есть столько же, сколько и в июле. На третьем месте оппозиционное "Согласие", поддержка которого снизилась с 7,3% в июле до 6,6% в августе.
Четвертое место в рейтинге при поддержке 6,4% избирателей занимает еще одна оппозиционная партия - СЗК, у которой в июле было 5,1% сторонников. На пятом месте партия "Прогрессивные", популярность которой за месяц выросла на 0,6 процентных пункта - до 5,1%.
Быстро за месяц увеличилась популярность ОС - с 3,3% в июле до 4,7% в августе, и теперь этот список занимает шестую позицию в рейтинге.
Всего лишь на седьмом месте в рейтинге находится коалиционная партия "Для развития/За!". Ее поддержка за месяц уменьшилась на 1 процентный пункт - с 5,5% в июле до 4,5% в августе.
Если бы выборы состоялись завтра, менее 4% голосов набрали бы "За стабильность!" (3,1%), Русский союз Латвии (2,9%), "Консервативные" (2,7%), "Латвия на первом месте" (2,5%), "Каждому и каждой" (2,4%), а остальные партии поддерживает еще меньше избирателей.
Как отмечают социологи, колебания в рейтинге партий слишком незначительны, поэтому нельзя сказать, что возможности какого-либо списка пройти в Сейм за последний месяц существенно изменились. Если избиратели проголосуют так, как они отвечали в ходе опросе, 5-процентный барьер уверенно преодолеют первые семь списков - НЕ, НО, "Согласие", СЗК, "Прогрессивные", ОС и "Для развития/За!". Шансы пройти в парламент есть и у следующих пяти списков - "За стабильность!", Русского союза Латвии, "Консервативных", "Латвия на первом месте" и "Каждому и каждой".
С учетом голосов еще не определившихся избирателей НЕ по итогам выборов может получить 15,1% голосов, НО - 12,6%, СЗК - 10,1%, "Согласие" - 9,5%, "Прогрессивные" - 8,8%, "Для развития/За!" - 7,9%, ОС - 7,8%, "За стабильность!" - 5,5%, "Консервативные" - 4,7%, Русский союз Латвии - 4,6%, "Каждому и каждой" - 3,7%, "Латвия на первом месте" - 3,5%.
В опросе участвовали 1848 граждан Латвии. На вопрос, планируют ли они участвовать в выборах, твердое намерение выразили 35%, что больше, чем в июле. Скорее всего будут участвовать 34% респондентов, что примерно столько же, сколько в июле. Немного сократилось количество людей, которые не планируют участвовать в выборах, а также тех, кто не мог дать конкретного ответа.
Парламентские выборы в Латвии пройдут 1 октября.
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