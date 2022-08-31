До выборов - 31 день. Новые рейтинги партий

Как отмечают социологи, колебания в рейтинге партий слишком незначительны, поэтому нельзя сказать, что возможности какого-либо списка пройти в Сейм за последний месяц существенно изменились. Если избиратели проголосуют так, как они отвечали в ходе опросе, 5-процентный барьер уверенно преодолеют первые семь списков - НЕ, НО, "Согласие", СЗК, "Прогрессивные", ОС и "Для развития/За!". Шансы пройти в парламент есть и у следующих пяти списков - "За стабильность!", Русского союза Латвии, "Консервативных", "Латвия на первом месте" и "Каждому и каждой".

С учетом голосов еще не определившихся избирателей НЕ по итогам выборов может получить 15,1% голосов, НО - 12,6%, СЗК - 10,1%, "Согласие" - 9,5%, "Прогрессивные" - 8,8%, "Для развития/За!" - 7,9%, ОС - 7,8%, "За стабильность!" - 5,5%, "Консервативные" - 4,7%, Русский союз Латвии - 4,6%, "Каждому и каждой" - 3,7%, "Латвия на первом месте" - 3,5%.

В опросе участвовали 1848 граждан Латвии. На вопрос, планируют ли они участвовать в выборах, твердое намерение выразили 35%, что больше, чем в июле. Скорее всего будут участвовать 34% респондентов, что примерно столько же, сколько в июле. Немного сократилось количество людей, которые не планируют участвовать в выборах, а также тех, кто не мог дать конкретного ответа.

Парламентские выборы в Латвии пройдут 1 октября.