Россияне обходят санкции: вскрылась схема с банкоматами в Финляндии

Многие западные компании больше не выдают кредитные и дебетовые карты гражданам России из-за санкций, введенных против страны в связи с войной в Украине. Среди них - компании Visa, Americam Express и Mastercard.

Однако некоторые компании, выпускающие кредитные и дебетовые карты, разрешают россиянам пользоваться их продуктами при поездках за пределы России. Одной из таких компаний является китайская UnionPay.

В результате операторы банкоматов в Финляндии заметили значительное увеличение использования карт UnionPay в местах, расположенных вдоль восточной границы.

"Когда в июле вновь открылась граница, банкоматы начали очень быстро опустошаться", - сказал инспектор по банкоматам Nosto Ристо Лепо.

UnionPay начал работать в Финляндии несколько лет назад, когда стало увеличиваться число китайских и других азиатских туристов, посещающих Финляндию.

"В то время финские торговые центры стали требовать, чтобы держатели карт UnionPay имели возможность снимать наличные в банкоматах, так как их карты не работали в платежных терминалах", - сказал представитель.

С момента открытия границы в июле среднее количество разовых операций по снятию наличных в некоторых частях Восточной Финляндии удвоилось, отметил представитель, добавив, что это создает проблемы для компании, поскольку теперь банкоматы приходится пополнять чаще.

"Логистика денег стала дороже, как и все другие расходы. В частности, влияет стоимость топлива", - сказал он.