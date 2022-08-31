Некоторые банкоматы на восточной границе Финляндии в настоящее время заполняются в три-четыре раза быстрее. Из-за санкций, наложенных на Россию, ее граждане больше не имеют возможности пользоваться банковскими картами, выпущенными крупными западными компаниями, поэтому россиянам пришла в голову идея снимать наличные с китайских банковских карт, сообщают зарубежные СМИ.
Россияне обходят санкции: вскрылась схема с банкоматами в Финляндии
Многие западные компании больше не выдают кредитные и дебетовые карты гражданам России из-за санкций, введенных против страны в связи с войной в Украине. Среди них - компании Visa, Americam Express и Mastercard.
Однако некоторые компании, выпускающие кредитные и дебетовые карты, разрешают россиянам пользоваться их продуктами при поездках за пределы России. Одной из таких компаний является китайская UnionPay.
В результате операторы банкоматов в Финляндии заметили значительное увеличение использования карт UnionPay в местах, расположенных вдоль восточной границы.
"Когда в июле вновь открылась граница, банкоматы начали очень быстро опустошаться", - сказал инспектор по банкоматам Nosto Ристо Лепо.
UnionPay начал работать в Финляндии несколько лет назад, когда стало увеличиваться число китайских и других азиатских туристов, посещающих Финляндию.
"В то время финские торговые центры стали требовать, чтобы держатели карт UnionPay имели возможность снимать наличные в банкоматах, так как их карты не работали в платежных терминалах", - сказал представитель.
С момента открытия границы в июле среднее количество разовых операций по снятию наличных в некоторых частях Восточной Финляндии удвоилось, отметил представитель, добавив, что это создает проблемы для компании, поскольку теперь банкоматы приходится пополнять чаще.
"Логистика денег стала дороже, как и все другие расходы. В частности, влияет стоимость топлива", - сказал он.
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