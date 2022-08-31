На российскую актрису Кристину Асмус завели административное дело за дискредитацию армии РФ. Информация об этом опубликована в картотеке Тверского суда Москвы, пишет издание StarHit.
На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России
Актрисе грозит денежный штраф до 50 тысяч рублей (примерно 830 евро). За какие именно высказывания на Асмус составили протокол, не уточняется.
24 февраля Асмус опубликовала в Instagram пост: "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне".
Ранее сообщалось, что по этой же статье был оштрафован лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук. 19 мая после концерта в Уфе на музыканта составили протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ". Во время выступления Шевчук со сцены сказал следующее: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". В Советском суде Уфы объяснили, что Шевчука оштрафовали за то, что он в рамках концерта задавал публике вопросы, которые могли бы заставить усомниться в целях нахождения ВС РФ на территории Украины. Лидер группы "ДДТ" обжаловал решение суда.
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