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На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России

rus.tvnet.lv
На Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии России
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Кристина Асмус
Кристина Асмус Фото: Shutterstock

На российскую актрису Кристину Асмус завели административное дело за дискредитацию армии РФ. Информация об этом опубликована в картотеке Тверского суда Москвы, пишет издание StarHit.

Актрисе грозит денежный штраф до 50 тысяч рублей (примерно 830 евро). За какие именно высказывания на Асмус составили протокол, не уточняется.

24 февраля Асмус опубликовала в Instagram пост: "Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне".

Ранее сообщалось, что по этой же статье был оштрафован лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук. 19 мая после концерта в Уфе на музыканта составили протокол по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ". Во время выступления Шевчук со сцены сказал следующее: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина". В Советском суде Уфы объяснили, что Шевчука оштрафовали за то, что он в рамках концерта задавал публике вопросы, которые могли бы заставить усомниться в целях нахождения ВС РФ на территории Украины. Лидер группы "ДДТ" обжаловал решение суда.

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