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Юрий Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии РФ

rus.tvnet.lv
Юрий Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии РФ
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Юрий Шевчук
Юрий Шевчук Фото: скриншот видео

Лидер группы "ДДТ", российский рок-музыкант Юрий Шевчук обжаловал решение о штрафе за дискредитацию армии РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков.

Ранее Советский суд Уфы назначил музыканту административный штраф по делу о "дискредитации" Вооруженных сил РФ в размере 50 тысяч рублей (примерно 838 евро).

Защита лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука подала жалобу на это решение, в которой попросила Верховный суд Башкортостана отменить постановление суда первой инстанции и прекратить производство по административному делу.

"Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю.Ю Шевчука, в связи с чем подлежит отмене", - сказал адвокат музыканта Александр Передчук.

Напомним, протокол в отношении музыканта составили после концерта "ДДТ" в Уфе в мае. Во время выступления Шевчук со сцены сказал следующее: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина".

В Советском суде Уфы объяснили, что Шевчука оштрафовали за то, что он задавал публике вопросы в рамках концерта, которые могли бы заставить их усомниться в целях нахождения ВС РФ на территории Украины.

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