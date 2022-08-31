Видео ⟩ Дождь, превышение скорости и плохие шины: под Тинужи произошло серьезное ДТП

Водитель грузовика попытался затормозить, но не смог избежать удара.

Volvo вылетел на встречную полосу, ударился задней частью о левый передний край самосвала и вылетел в кювет. Трое водителей, ставших свидетелями аварии, остановились и поспешили к машине.

Медики прибыли на место аварии быстро. У женщины, которая была за рулем, обнаружено несколько травм, ее доставили в медицинское учреждение, где проверят на наличие скрытых повреждений.

В момент аварии шел дождь, что, вероятно, повлияло на видимость. Также от очевидцев известно, что скорость Volvo была слишком высокой, не соответствующей дорожному покрытию. Состояние шин также не соответствовало требованиям.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)