Страны ЕС отменят облегченный режим выдачи виз россиянам

Министры могут договориться об ужесточении выдачи виз и начать обсуждение более широкого запрета на туристические визы, хотя согласия по этому поводу нет, говорил Рейтер на условиях анонимности европейский дипломат. "[Приостановка] соглашения об упрощении формальностей будет первым шагом", - объяснял он.

Отмена упрощенного режима означает, что граждане России будут платить 80 евро вместо 35 евро за визы стран ЕС, а процедура выдачи станет более длительной, пишет Рейтер (и потребует больше документов от тех, кто подается на визу, а сроки действия визы могут сократиться).

Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, еще в июне прекратила выдачу обычных виз россиянам и настаивает на запрете виз для российских туристов на территории всего ЕС. Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал не только включить приостановку выдачи туристических виз в восьмой пакет санкций против России, но и не пускать россиян с уже действующими туристическими визами.

Эту же идею в первую очередь продвигают страны Балтии, с ними солидаризировалась Финляндия. Власти Финляндии в августе сократили число выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз на фоне призывов некоторых стран ЕС полностью прекратить выдачу туристических виз.