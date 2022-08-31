Политолог оценивает, как снос памятника в Пардаугаве повлияет на результаты выборов

Демонтаж памятника в парке Победы создал положительную атмосферу в отношении партий, проголосовавших за это решение, однако большинство граждан не замечают, какие партии какие предложения поддерживают, отметил политолог.

По его мнению, для правящих партий теперь сняты негативные риски, ведь если бы памятник не снесли до выборов, у них возникло бы много проблем.

Если бы мэр Риги Мартиньш Стакис состоял в политической партии, это могло бы положительно повлиять на результаты выборов этой партии, однако он не имеет политической принадлежности, сказал Раевский.

С другой стороны, те русскоязычные избиратели, которые не поддержали демонтаж памятника, были мобилизованы этим событием, например, участием в акциях протеста, считает политолог.

Однако, поскольку памятник все равно был демонтирован, эта часть электората понимает, что партии, выступавшие против сноса памятника, не добились того, на что надеялись, поэтому возникла негативная фоновая атмосфера, которая, по мнению Раевского, не может имеют большое влияние на выборы.

Галерея: демонтаж памятника в парке Победы

Более того, по словам политолога, с момента демонтажа памятника этот вопрос начал "остывать" и терять актуальность. Как уточнил Раевский, "сейчас другие дела, жизнь движется вперед".

Днем в четверг, 25 августа, в Пардаугаве завершился демонтаж памятника - примерно в 16:43 обелиск пал.

Выборы в Сейм состоятся в первый день октября.