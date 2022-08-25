Видео ⟩ На видео попал момент падения 79-метровой стелы

Как сообщалось, сегодня, 25 августа, в парке Победы был начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. При демонтаже памятника использовался метод дробления. Падение обелиска, посвященного советской армии, собравшиеся наблюдатели встретили аплодисментами.

После того, как обелиск был снесен, полиция быстро восстановила движение на близлежащих улицах, однако движение пешеходов по-прежнему существенно ограничено, и к руинам памятника невозможно подойти.

Видео: Самое приближенное видео падения обелиска в парке Победы

Видео: Падение обелиска в парке Победы

Видео: Падение обелиска в Пардаугаве

Галерея: Падение обелиска в Пардаугаве

По наблюдениям RUS TVNET, сегодня утром были спущены остававшиеся у памятника флаги Латвии и Украины. Строители расчищали бассейн возле обелиска.

На территории парка собралось несколько десятков человек, за которыми наблюдали представители полиции.

Галерея: В Пардаугаве демонтируют обелиск

Полиция ранее призывала людей не приближаться к памятнику. Территорию парка Победы патрулировали полицейские на лошадях, возле огороженной территории стоит полицейский автобус, оборудованный камерами наблюдения.

Галерея: Люди наблюдают за демонтажем обелиска в Пардаугаве

Работы по сносу комплекса памятников начались утром во вторник, 23 августа. Во вторник днем строители повалили три бронзовые статуи советских воинов, а в среду вскоре после 9 часов была демонтирована статуя женщины.

Галерея: Демонтаж статуи женского образа в Пардаугаве

Несмотря на призыв не собираться у памятника советской армии в Пардаугаве, в понедельник и вторник вечером туда пришли несколько десятков человек, некоторые из них были задержаны полицией.