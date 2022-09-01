Чиновников Минэкономики ФРГ подозревают в шпионаже на Россию

Двух высокопоставленных чиновников федерального министерства экономики Германии подозревают в шпионаже в пользу России, сообщило в среду, 31 августа, издание Die Zeit. Эти чиновники работают в структуре ведомства, отвечающей за формирование энергетической политики правительства ФРГ. Эти подозрения изучает Федеральное ведомство по защите конституции (BfV).

По данным Die Zeit, этот случай был передан в ведомство по защите конституции после того, как в министерстве возникли подозрения в отношении двух сотрудников. Они выделялись тем, что в проектах документов по газовой и энергетической политике выражали явную пророссийскую позицию. BfV изучило биографии обоих чиновников и обратило внимание на некоторые "особенности", сообщила газета со ссылкой на неназванные источники в Берлине. В одном из случаев речь шла о стажировке в России.

Как сообщило издание, ведомство по защите конституции изучило также поездки обоих чиновников и проверило, были ли это командировки, или же имели место "подозрительные отклонения от маршрута". Были изучены также их личные отношения и дружеские контакты с россиянами. Как пишет Die Zeit, доказательств шпионажа не найдено, а лишь установлена "эмоциональная близость к России" обоих чиновников.