Значительные изменения планируются в школьной сети Огре: отныне в городе будет только одно учреждение среднего образования - Огрская государственная гимназия, где будут учиться около шестисот учеников 10-12-х классов, пишет в четверг газета Diena.
Diena: В Огре останется всего одна средняя школа
Огрская 1-я средняя школа будет преобразована в основную школу Кална, через пару лет Яуногрская средняя школа также потеряет свой нынешний статус. Уже в этом году эти школы не приняли 10-е классы, а гимназия - 7-е классы.
Для того, чтобы разместить всех старшеклассников Огре в одном месте, комплекс Огрской государственной гимназии за 26 миллионов евро строится на новой улице, которая носит имя Гунара Астры.
Строительство, которое должно было завершиться к новому учебному году, затормозилось по нескольким причинам – как из-за подорожания материалов, так и потому, что возникли сложности при прокладке коммуникаций. Однако строители обещают, что учеба в новом корпусе начнется уже во второй половине года.
Пока что будут использоваться старое здание гимназии и Огрской 1-й средней школы.
После переезда в новый комплекс в бывшем здании разместится Огрская центральная основная школа.
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