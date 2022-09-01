Diena: В Огре останется всего одна средняя школа

Огрская 1-я средняя школа будет преобразована в основную школу Кална, через пару лет Яуногрская средняя школа также потеряет свой нынешний статус. Уже в этом году эти школы не приняли 10-е классы, а гимназия - 7-е классы.

Для того, чтобы разместить всех старшеклассников Огре в одном месте, комплекс Огрской государственной гимназии за 26 миллионов евро строится на новой улице, которая носит имя Гунара Астры.

Строительство, которое должно было завершиться к новому учебному году, затормозилось по нескольким причинам – как из-за подорожания материалов, так и потому, что возникли сложности при прокладке коммуникаций. Однако строители обещают, что учеба в новом корпусе начнется уже во второй половине года.

Пока что будут использоваться старое здание гимназии и Огрской 1-й средней школы.

После переезда в новый комплекс в бывшем здании разместится Огрская центральная основная школа.