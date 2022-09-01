Неприятный запах изо рта или несвежее дыхание ранним утром, сразу после пробуждения, после курения, после еды, богатой чесноком, луком или экзотическими специями, или после рыбных блюд, - совершенно нормальное, физиологическое явление. Однако если это начинает доставлять неудобства в быту, и не удается причину найти в своих пищевых привычках, то ее следует искать в другом месте, возможно, в желудке, горле, носовых пазухах, печени, почках.
Неприятный запах изо рта: возможные причины и как с ним бороться
Какие признаки свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем, когда необходимо обратиться к специалисту, и как бороться с неприятным запахом изо рта, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Лайла Залите.
Обычно при хорошем состоянии здоровья дыхание имеет слегка сладковатый аромат, которого ни сам человек, ни окружающие совершенно не замечают. Иногда не только привычки питания, но и отсутствие навыков гигиены полости рта, могут вызывать галитоз. "Чтобы выяснить причину галитоза, следует попытаться понять, что напоминает неприятный запах изо рта. Если он напоминает запах сыра, причину неприятного запаха изо рта, скорее всего, следует искать в проблемах, связанных с носовой полостью. Когда уровень сахара в организме резко повышается, возникает риск диабета, и в дыхании будет ощущаться фруктовый аромат. Если изо рта пахнет рыбой или дыхание отдает аммиаком, рекомендуется проверить здоровье почек, кислое дыхание может служить признаком астмы и генетического заболевания - кистозного фиброза. В свою очередь, тухлый запах изо рта свидетельствует о расстройствах в работе кишечника. Если в дыхании ощущается сладкий или затхлый запах плесени, это может служить предвестником цирроза печени", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Начните с визита к стоматологу
В 80-90% случаев причину неприятного запаха изо рта следует искать в ротовой полости. Именно неправильная гигиена полости рта приводит к тому, что на зубах в течение длительного времени накапливается налет и повышается риск воспаления десен, или так называемого вызванного налетом гингивита. Невылеченный гингивит переходит со временем в более тяжелую форму, и развивается периодонтит, вызывающий риск потери зубов. Галитоз является одним из типичных признаков и гингивита, и периодонтита. Стоматологи иногда отмечают, что неприятный запах изо рта также возникает как реакция организма на акрилат - пломбировочный материал старого поколения. На больших серебряных пломбах также собирается налет, он накапливается и вызывает неприятное дыхание.
Возможные причины
Одной из причин неприятного запаха изо рта может быть распространенная гастроэнтерологическая проблема - рефлюксная болезнь. Реже галитоз вызывают так называемые дивертикулы - карманы, которые имеют тенденцию образовываться в верхней трети пищевода, где скапливаются и портятся остатки пищи, вызывая стойкое неприятное дыхание.
Тем не менее, после того, как стоматолог, оценив состояние здоровья полости рта пациента, признал, что все в порядке, и причину неприятного дыхания следует искать в другом, гораздо чаще пациент попадает в кабинет ЛОРа или отоларинголога, поскольку очень часто галитоз вызывают воспаление носовых пазух, тонзиллит, синусит или пробками в миндалинах.
Сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите подчеркивает, что человеку с жалобами на галиоз возможно следует обратиться к врачу другой специальности: "Например, больные диабетом часто жалуются на неприятное дыхание в результате нарушения обмена веществ, так как вследствие повышения уровня сахара также меняется и состояние слизистой оболочки. Неприятный запах изо рта может быть одним из симптомов определенных заболеваний щитовидной железы, а также тяжелых заболеваний печени, когда уже развилась печеночная недостаточность и орган уже не выполняет свою дезинтоксикационную функцию. Дыхание пациентов с печеночной и почечной недостаточностью обычно имеет специфический приторный аромат".
Советы для борьбы с неприятным дыханием
Как бороться с неприятным запахом изо рта рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите:
1. Практически. Для устранения неприятного запаха изо рта можно приобрести в аптеке специальные ополаскиватели, освежители или спреи для рта. Важно правильно использовать средство для полоскания рта - лучше всего после еды в течение дня. Существуют также средства, обогащенные кислородом и фторидами - они не только освежают дыхание: кислород улучшает процессы заживления и лечит десны.
2. Профилактически. Следует следить за гигиеной полости рта и регулярно посещать стоматолога! Чистить зубы следует не менее двух раз в день содержащей фтор зубной пастой, не забывая и о чистке языка. Зубную щетку желательно менять каждые два-три месяца, а также сразу после болезни, межзубные промежутки следует чистить один раз в день зубной нитью или щеточкой для чистки межзубных промежутков, продаваемой в аптеках. Если вы пользуетесь зубными протезами, не забывайте снимать их на ночь, а перед тем, как установить их во рту, тщательно очистить их специальным средством.
3. Стратегически. Рекомендуется отказаться от вредных привычек, не курить, воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.
4. Ежедневно. Следует обратить внимание на свое меню. Непереносимость какого-либо определенного продукта или группы продуктов также может служить причиной появления неприятного запаха изо рта. Также следует помнить, что слизистую оболочку полости рта следует регулярно увлажнять, чтобы слизистая не пересыхала и не возникало неприятного запаха изо рта. Поэтому взрослый человек должен выпивать не менее 1,5 л воды в день.
5. Вкусно. Быстрым решением неприятного запаха изо рта будет жевательная резинка без сахара или леденцы с ксилитом. Неприятный запах изо рта также помогут устранить некоторые специи с антисептическими свойствами, такие как сельдерей, гвоздика, кориандр, мята, кардамон, корица, имбирь, гуава и анис, а также чашечка зеленого чая.
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