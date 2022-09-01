Неприятный запах изо рта: возможные причины и как с ним бороться

Советы для борьбы с неприятным дыханием

Как бороться с неприятным запахом изо рта рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите:

1. Практически. Для устранения неприятного запаха изо рта можно приобрести в аптеке специальные ополаскиватели, освежители или спреи для рта. Важно правильно использовать средство для полоскания рта - лучше всего после еды в течение дня. Существуют также средства, обогащенные кислородом и фторидами - они не только освежают дыхание: кислород улучшает процессы заживления и лечит десны.

2. Профилактически. Следует следить за гигиеной полости рта и регулярно посещать стоматолога! Чистить зубы следует не менее двух раз в день содержащей фтор зубной пастой, не забывая и о чистке языка. Зубную щетку желательно менять каждые два-три месяца, а также сразу после болезни, межзубные промежутки следует чистить один раз в день зубной нитью или щеточкой для чистки межзубных промежутков, продаваемой в аптеках. Если вы пользуетесь зубными протезами, не забывайте снимать их на ночь, а перед тем, как установить их во рту, тщательно очистить их специальным средством.

3. Стратегически. Рекомендуется отказаться от вредных привычек, не курить, воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя.

4. Ежедневно. Следует обратить внимание на свое меню. Непереносимость какого-либо определенного продукта или группы продуктов также может служить причиной появления неприятного запаха изо рта. Также следует помнить, что слизистую оболочку полости рта следует регулярно увлажнять, чтобы слизистая не пересыхала и не возникало неприятного запаха изо рта. Поэтому взрослый человек должен выпивать не менее 1,5 л воды в день.

5. Вкусно. Быстрым решением неприятного запаха изо рта будет жевательная резинка без сахара или леденцы с ксилитом. Неприятный запах изо рта также помогут устранить некоторые специи с антисептическими свойствами, такие как сельдерей, гвоздика, кориандр, мята, кардамон, корица, имбирь, гуава и анис, а также чашечка зеленого чая.