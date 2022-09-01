Мужчину оштрафовали на 100 евро за повреждение памятника в Пардаугаве. Того, который снесли

Сначала полиция по данному факту начала уголовный процесс, однако потом он был прекращен и начат административный процесс по факту мелкого хулиганства.

Закон предусматривает за мелкое хулиганство штраф от 70 до 500 евро. Риговор еще не вступил в силу, его можно оспорить.

Напомним, после вторжения России в Украину памятник в Пардаугаве повреждали и в результате других инцидентов, например, его облили краской в цвета флага Украины.

Памятник в Пардаугаве был снесен на прошлой неделе. 25 августа был повален последний элемент его комплекса - 79-метровый обелиск.