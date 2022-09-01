Госполиция применила административный штраф в размере 100 евро к мужчине, который в феврале небольшим молотком повредил в Риге снесенный на прошлой неделе памятник советским солдатам в Пардаугаве, сообщает агентство LETA.
Мужчину оштрафовали на 100 евро за повреждение памятника в Пардаугаве. Того, который снесли
Мужчину оштрафовали на 100 евро за повреждение памятника в Пардаугаве. Того, который снесли
Сначала полиция по данному факту начала уголовный процесс, однако потом он был прекращен и начат административный процесс по факту мелкого хулиганства.
Закон предусматривает за мелкое хулиганство штраф от 70 до 500 евро. Риговор еще не вступил в силу, его можно оспорить.
Напомним, после вторжения России в Украину памятник в Пардаугаве повреждали и в результате других инцидентов, например, его облили краской в цвета флага Украины.
Памятник в Пардаугаве был снесен на прошлой неделе. 25 августа был повален последний элемент его комплекса - 79-метровый обелиск.
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