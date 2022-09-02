Фото ⟩ Как Пугачева, Глюкоза, Муцениеце и другие знаменитости с детьми провели 1 сентября

Максим Галкин и Алла Пугачева показали Лизу и Гарри в своих сторис. Сам Галкин пока находится в мировом концертном турне.

Фото: instagram/maxgalkinru

Сын Сергея Лазарева Никита теперь второклассник!

В прошлом году Филипп Киркоров в это время был в "фэшн-командировке", тогда по традиции дедушка отвел внуков в школу. В этом году вся семья в сборе.

Александр Ревва поздравил всех, написав: "С Первым Осенним Днём Знаний!!!"

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус уже третьеклассница!

Ксения Бородина с дочками

Телеведущая Юлия Барановская проводила свою дочь Яну в 8-й класс

Дочки Оксаны Самойловой и Джигана, давно ставшие звездами Instagram

В свою очередь, Агата Муцениеце с детьми "прогуляли" школу в Латвии

Фото: Instagram/agataagata

Фото: instagram/agataagata/

Певица Глюкоза отвела дочек в школу и поздравила с праздником подписчиков

Кети Топурия с дочкой-первоклашкой