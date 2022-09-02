1 сентября состоялись праздничные линейки по случаю Дня знаний - многие знаменитости проводили своих детей в школу. Смотрите, как это было.
Фото ⟩ Как Пугачева, Глюкоза, Муцениеце и другие знаменитости с детьми провели 1 сентября
Максим Галкин и Алла Пугачева показали Лизу и Гарри в своих сторис. Сам Галкин пока находится в мировом концертном турне.
Сын Сергея Лазарева Никита теперь второклассник!
В прошлом году Филипп Киркоров в это время был в "фэшн-командировке", тогда по традиции дедушка отвел внуков в школу. В этом году вся семья в сборе.
Александр Ревва поздравил всех, написав: "С Первым Осенним Днём Знаний!!!"
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус уже третьеклассница!
Ксения Бородина с дочками
Телеведущая Юлия Барановская проводила свою дочь Яну в 8-й класс
Дочки Оксаны Самойловой и Джигана, давно ставшие звездами Instagram
В свою очередь, Агата Муцениеце с детьми "прогуляли" школу в Латвии
Певица Глюкоза отвела дочек в школу и поздравила с праздником подписчиков
Кети Топурия с дочкой-первоклашкой
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