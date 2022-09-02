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Фото ⟩ Как Пугачева, Глюкоза, Муцениеце и другие знаменитости с детьми провели 1 сентября

rus.tvnet.lv
Как Пугачева, Глюкоза, Муцениеце и другие знаменитости с детьми провели 1 сентября
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Глюкоза, Кети Топурия, Сергей Лазарев с детьми 1 сентября
Глюкоза, Кети Топурия, Сергей Лазарев с детьми 1 сентября Фото: instagram//glukozamusic/keti_one_official/lazarevsergey/

1 сентября состоялись праздничные линейки по случаю Дня знаний - многие знаменитости проводили своих детей в школу. Смотрите, как это было.

Максим Галкин и Алла Пугачева показали Лизу и Гарри в своих сторис. Сам Галкин пока находится в мировом концертном турне.

Фото: instagram/maxgalkinru

Сын Сергея Лазарева Никита теперь второклассник! 

В прошлом году Филипп Киркоров в это время был в "фэшн-командировке", тогда по традиции дедушка отвел внуков в школу. В этом году вся семья в сборе.

Александр Ревва поздравил всех, написав: "С Первым Осенним Днём Знаний!!!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус уже третьеклассница! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В свою очередь, Агата Муцениеце с детьми "прогуляли" школу в Латвии

Фото: Instagram/agataagata
Фото: instagram/agataagata/

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