Популярная в России латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Артистка показала, как проводит время вместе с родными.
Фото ⟩ Агата Муцениеце поздравила подписчиков с 1 сентября и показала дождливый Кенгарагс
Агата Муцениеце показала в Instagram-сторис, как везет свою крестницу Аманду в школу 1 сентября.
"Аманда собралась в школу, у нас 1 сентября удалось", - пошутила актриса, продемонстрировав погоду в Кенгарагсе, пока, по всей видимости, они стояли в пробке. "Аманда сказала - какой праздник, такая и погода", - отшутилась звезда.
Затем артистка показала, как проводит время с родными в деревне: Тимофей и Мия поздравили всех с 1 сентября, дети также передали привет своим учителям.
"Мы чуть-чуть прогуляли", - с улыбкой сказала Агата и пообещала, что скоро дети будут в школе.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились двое детей - Мия и Тимофей.
На прошлой неделе российский актер Павел Прилучный женился в Армении на актрисе Зепюр Брутян. Через несколько дней после свадьбы он прокомментировал скандальный развод с бывшей женой Агатой Муцениеце. Она также решила высказаться.
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