Фото ⟩ Агата Муцениеце поздравила подписчиков с 1 сентября и показала дождливый Кенгарагс

Агата Муцениеце показала в Instagram-сторис, как везет свою крестницу Аманду в школу 1 сентября.

"Аманда собралась в школу, у нас 1 сентября удалось", - пошутила актриса, продемонстрировав погоду в Кенгарагсе, пока, по всей видимости, они стояли в пробке. "Аманда сказала - какой праздник, такая и погода", - отшутилась звезда.

Фото: instagram/agataagata/

Фото: instagram/agataagata/

Затем артистка показала, как проводит время с родными в деревне: Тимофей и Мия поздравили всех с 1 сентября, дети также передали привет своим учителям.

Фото: instagram/agataagata/

"Мы чуть-чуть прогуляли", - с улыбкой сказала Агата и пообещала, что скоро дети будут в школе.

Фото: Instagram/agataagata

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке появились двое детей - Мия и Тимофей.

На прошлой неделе российский актер Павел Прилучный женился в Армении на актрисе Зепюр Брутян. Через несколько дней после свадьбы он прокомментировал скандальный развод с бывшей женой Агатой Муцениеце. Она также решила высказаться.