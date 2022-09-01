Ходорковский и Каспаров призывают ЕС не вводить полный запрет на визы для россиян

На состоявшемся в четверг в Литве мероприятии "Конгресс свободной России" Ходорковский заявил, что от этого вопроса также будет зависеть, в каком направлении Россия может двигаться после краха режима президента Владимира Путина и не "зайдет ли она на новый круг сверхцентрализованного поиска врага, продиктованный свыше".

"Во много это будет зависеть от того, какой пример будет перед глазами у молодого российского поколения. Для того, чтобы этот пример был европейским, с этим молодым поколением надо работать. И именно поэтому мы так резко среагировали на заявления о прекращении социальных, культурных и каких бы то ни было связей с российским обществом, которые кратко были названы "визовой проблемой", - сказал Ходорковский.