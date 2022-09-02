Президент России Владимир Путин приказал российским войскам до 15 сентября обеспечить контроль над всей Донецкой областью Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Украина: Путин приказал захватить всю Донецкую область к 15 сентября
Такую информацию обнародовал представитель Генштаба Украины на ежедневном брифинге о ситуации на фронте.
Российские войска продолжают свои усилия по удержанию захваченных территорий в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также пытаются создать благоприятные условия для нового наступления.
Российским войскам пришлось в очередной раз скорректировать планы наступления с учетом полученного от Путина приказа обеспечить контроль над всей Донецкой областью к 15 сентября.
Последним заметным успехом оккупантов в Донбассе стало получение контроля над Северодонецком, Лисичанском и Рубежным, а также захват всей Луганской области. Это случилось в начале июля.
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