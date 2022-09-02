Пт, 2.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Украина: Путин приказал захватить всю Донецкую область к 15 сентября

rus.tvnet.lv
Украина: Путин приказал захватить всю Донецкую область к 15 сентября
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Военный. Иллюстративное фото
Военный. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Президент России Владимир Путин приказал российским войскам до 15 сентября обеспечить контроль над всей Донецкой областью Украины, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Такую информацию обнародовал представитель Генштаба Украины на ежедневном брифинге о ситуации на фронте.

Российские войска продолжают свои усилия по удержанию захваченных территорий в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также пытаются создать благоприятные условия для нового наступления.

Российским войскам пришлось в очередной раз скорректировать планы наступления с учетом полученного от Путина приказа обеспечить контроль над всей Донецкой областью к 15 сентября.

Последним заметным успехом оккупантов в Донбассе стало получение контроля над Северодонецком, Лисичанском и Рубежным, а также захват всей Луганской области. Это случилось в начале июля.

Галерея: Война в Украине

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх