Украина: Путин приказал захватить всю Донецкую область к 15 сентября

Такую информацию обнародовал представитель Генштаба Украины на ежедневном брифинге о ситуации на фронте.

Российские войска продолжают свои усилия по удержанию захваченных территорий в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, а также пытаются создать благоприятные условия для нового наступления.

Российским войскам пришлось в очередной раз скорректировать планы наступления с учетом полученного от Путина приказа обеспечить контроль над всей Донецкой областью к 15 сентября.

Последним заметным успехом оккупантов в Донбассе стало получение контроля над Северодонецком, Лисичанском и Рубежным, а также захват всей Луганской области. Это случилось в начале июля.

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