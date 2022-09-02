Первая сентябрьская неделя принесла с собой не только начало нового учебного года, но и разнообразную программу очередных Дней домашних кафе. В эти выходные, 3 и 4 сентября, в волостях Яунпиебалги, Вецпиебалги, Инеши, Дзербене, Скуйене, Кайве и Зосену будут открыты 14 домашних кафе, которые приглашают вас познакомиться с уникальными вкусами Пиебалги и Скуйене.
Куда отправиться на выходные: киноферма, фарфоровый завод и лучшие виды Пиебалги и Скуйене
Хозяева кафе Пиебалги и Скуйене празднуют щедрость природы. Меню здесь включает сытные блюда из баранины, настоящие осенние яблочные пироги и чаи из трав, собранных в окрестностях.
Чтобы устроить праздник не только для живота, но и для глаз, жителей приглашают совместить знакомство с кухней Чангалиены и Слатавы с посещением самых красивых мест этого региона.
Находясь в Вецпиебалге, посетите величественное Вецпиебалгское поместье, окруженное ландшафтным парком с множеством экзотических видов деревьев и кустарников. Интересно, что его прототип был использован в известном латышском романе "Времена землемеров". Присутствие романа ощущается на каждом шагу, а предприниматели этой части страны даже создали специальную карту ландшафтных
Пиебалгский фарфоровый завод - единственный фарфоровый завод в Латвии, а "белое золото" стало одним из символов Пиебалги. Наслаждение едой немыслимо без тщательно подобранной и подходящей посуды. Здесь вы сможете найти вдохновение, посетить фабрику, узнать секрет изготовления хрупкого фарфора и попробовать свои силы в его роспись.
Если вы поедете в Яунпиебалгу, то обязательно полюбуйтесь видом со смотровой башни холма Винку высотой 18 метров. Здесь, с самой высокой точки Яунпиебалги, можно увидеть величие и красоту исторических земель.
Старинное здание Garais krogs в Яунпиебалге также достойно включения в маршрут кулинарной прогулки. Гостиница была построена в 1800 году, и такие исторические постройки встречаются очень редко. Размеры гостиницы впечатляют - 110,94 метра.
В Яунпиебалге также построены своеобразные купольные дома. Здесь вы сможете узнать, как строятся эти экологические здания, увидеть, как делают дегтярное мыло, и попробовать чай и настойки из чаги.
В Вецпиебалгской волости, в "Даджи" есть Киноферма или Музей кино. Посетителям предлагаются экскурсии, во время которых можно посмотреть фильмы, а также ознакомиться с оборудованием и камерами, использовавшимися при съемках.
В любом случае, гуляя по извилистым дорожкам Пиебалги, вы должны смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ни одного знака культурной достопримечательности, поскольку здесь действительно есть на что посмотреть, исследовать и чем насладиться!
Например, знаете ли вы, что говорят, что река Гауя начинает свое течение на Элкинской горе? Тем, кто хочет это узнать, следует отправиться в Скуйенскую волость и принять участие в одной из предлагаемых образовательных экскурсий.
"Дни домашнего кафе 2022" - это кампания, организованная Латвийским агентством инвестиций и развития и Латвийской ассоциацией сельского туризма Lauku ceļotājs с целью продвижения туристического предложения регионов Латвии. "Дни домашнего кафе" будут проходить по всей Латвии каждые выходные до 11 сентября, предлагая возможность посетить самые разные уголки Латвии и попробовать кухню от различных хозяев. Полная информация о местах проведения мероприятий доступна на сайте - www.majaskafejnicas.lv
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