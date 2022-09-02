Куда отправиться на выходные: киноферма, фарфоровый завод и лучшие виды Пиебалги и Скуйене

Старинное здание Garais krogs в Яунпиебалге также достойно включения в маршрут кулинарной прогулки. Гостиница была построена в 1800 году, и такие исторические постройки встречаются очень редко. Размеры гостиницы впечатляют - 110,94 метра.

Фото: Пресс-фото

В Яунпиебалге также построены своеобразные купольные дома. Здесь вы сможете узнать, как строятся эти экологические здания, увидеть, как делают дегтярное мыло, и попробовать чай и настойки из чаги.

В Вецпиебалгской волости, в "Даджи" есть Киноферма или Музей кино. Посетителям предлагаются экскурсии, во время которых можно посмотреть фильмы, а также ознакомиться с оборудованием и камерами, использовавшимися при съемках.

Фото: Пресс-фото

В любом случае, гуляя по извилистым дорожкам Пиебалги, вы должны смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ни одного знака культурной достопримечательности, поскольку здесь действительно есть на что посмотреть, исследовать и чем насладиться!

Фото: Пресс-фото

Например, знаете ли вы, что говорят, что река Гауя начинает свое течение на Элкинской горе? Тем, кто хочет это узнать, следует отправиться в Скуйенскую волость и принять участие в одной из предлагаемых образовательных экскурсий.

Фото: Пресс-фото

"Дни домашнего кафе 2022" - это кампания, организованная Латвийским агентством инвестиций и развития и Латвийской ассоциацией сельского туризма Lauku ceļotājs с целью продвижения туристического предложения регионов Латвии. "Дни домашнего кафе" будут проходить по всей Латвии каждые выходные до 11 сентября, предлагая возможность посетить самые разные уголки Латвии и попробовать кухню от различных хозяев. Полная информация о местах проведения мероприятий доступна на сайте - www.majaskafejnicas.lv