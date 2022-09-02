Груз 200: что известно о потерях России в Украине к началу сентября

В составе российской армии воюют и погибают в Украине и выходцы из других постсоветских стран. Би-би-си известно о гибели по меньшей мере 13 уроженцев Кыргызстана, девяти из Таджикистана, 12 уроженцах отколовшейся от Грузии Южной Осетии и одного гражданина Молдавии.

Потери офицеров

Из 6024 установленных российских военных, погибших в Украине, 1025 человек - то есть 17% - являются офицерами, среди них 4 генерала и 35 полковников.

Младшие офицеры российской армии понесли существенные потери, поскольку именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных руководством.

Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа - как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил практически каждый четвертый погибший сотрудник спецподразделений.

Потеря офицеров спецназа может быть очень чувствительной и трудновосполнимой для российской армии, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.