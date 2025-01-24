Как Нильс Муйжниекс оценивает ситуацию в Беларуси накануне выборов, какие условия для своего визита в Минск он указал в обращении властям и почему верит, что в ближайшие годы страну ожидают перемены, - в материале DW.
Спецдокладчик ООН: Лукашенко не будет править до 93 лет
В октябре 2024 года Нильс Муйжниекс был назначен на должность специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. За это время он успел встретиться с белорусскими правозащитниками и бывшими политзаключенными, изучил ситуацию накануне выборов и направил несколько обращений властям, в том числе просьбу посетить Минск. 23 января 2025 года Муйжниекс дал первую пресс-конференцию в новой роли.
Как спецдокладчик оценивает ситуацию в Беларуси накануне выборов
Нильс Муйжниекс сейчас живет в Риге, но родился он в США в семье эмигрантов из Латвии, которые бежали за океан после Второй мировой войны. Он говорит на русском языке и знает, какой ценой Латвии досталась независимость, также он знаком с особенностями политики в регионе. Он был региональным директором Amnesty International в Европе, комиссаром по правам человека Совета Европы, председателем Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, директором научно-исследовательского института социальных наук при Латвийском университете и министром социальной интеграции Латвии. Свою нынешнюю должность - спецдокладчика по Беларуси - он называет благородным хобби: ООН эту работу не оплачивает.
"Часто выборы становится катализатором нарушений прав человека, - отметил спецдокладчик во время пресс-конференции. - Свободные выборы требуют гарантий для свободы слова, медиа, мирных собраний. Нужна и техническая инфраструктура, прозрачность при формировании избирательных комиссий, однако ничего из перечисленного в Беларуси на сегодня нет, поэтому кампания априори проходит с нарушениями".
Представитель ООН особо обратил внимание на то, что за решеткой находится более 1200 политзаключенных. "Это огромная цифра для такой страны, как Беларусь. Если мы попробуем ее сравнить с Россией, Китаем, то мы увидим значительный перевес на душу населения, - подчеркнул спикер. - Мы также должны учитывать, что правозащитникам известен далеко не каждый случай, ведь власти делают все возможное, чтобы скрыть информацию как об арестованных, так и об освобожденных".
Нильс Муйжниекс отметил, что, хотя начиная с лета 2024 года власти периодически отпускают политзаключенных по помилованию, однако это не меняет в целом репрессивную политику государства. "Репрессии продолжаются и по уголовным, и по административным делам, - продолжил спецдокладчик. - Власти преследуют и родственников политзаключенных, и тех, кто уехал за границу. Мы также знаем о жестокой практике повторно привлекать к уголовной ответственности уже освобожденных людей или выносить новые приговоры, которые увеличивают сроки заключенных".
Спецдокладчик особо обращает внимание на ситуацию со свободой слова в стране: "В 2024 году "Репортеры без границ" в индексе свободы прессы поставили Беларусь практически в конец списка - на 167 место из 180. Ситуация такова, что практически все независимые медиа после 2020 года были закрыты. За решеткой находится 45 представителей СМИ. Власти используют антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство, чтобы преследовать не только журналистов, но и читателей".
Также представитель ООН оценил ситуацию с политическими партиями: в 2023 году они должны были пройти перерегистрацию, в итоге из 16 партий только четыре получили право продолжать деятельность. "Остались только партии, лояльные к действующей власти. Нельзя работать ни в политических партиях, ни в общественных организациях, которые находятся в оппозиции, они не могут даже организовать пикет или митинг. Получается, что невозможно обеспечить политическую конкуренцию, а это основа для свободных выборов".
Может ли ООН помочь освободить политзаключенных?
Нильс Муйжниекс признает, что на сегодня одна из самых серьезных проблем в Беларуси - это политзаключенные, особенно осужденные, коммуникацию с которыми власти полностью блокируют даже для родных и адвокатов.
"Мой мандат не позволяет мне заявлять, стоит ли вести переговоры с Лукашенко по поводу освобождения политзаключенных, я могу лишь оценить ситуацию и признать, что людей действительно преследуют незаконно. А дальше уже политики и международные организации на основании заключений представителей ООН принимают решение, как дальше работать с Беларусью. То же касается и санкций: не в моих полномочиях призывать вводить или отменять их, но когда страны работают над ограничениями, они учитывают доклады правозащитников".
Муйжниекс считает, что нужно больше говорить о белорусских политзаключенных, в том числе в мировых медиа, чтобы звучали имена и истории конкретных людей. "Лукашенко должен понять, что ему невыгодно преследовать людей, выгоднее их отпустить", - заявил спецдокладчик.
"В ближайшие годы можно ожидать смены власти"
Белорусские власти не признают мандат спецдокладчика ООН. Несмотря на это Нильс Муйжниекс и его предшественники на этой должности постоянно отправляли запросы в Минск, в том числе с просьбой посетить страну. "Только одному из моих предшественников это позволили: в 2017 году он с академическим визитом прибыл в РБ, где он встречался и с правозащитниками. После этого никого из спецдокладчиков не пускали в страну".
В своем запросе Муйжниекс указал, что если ему разрешат приехать в Беларусь, он намерен встретиться с политзаключенными, в том числе теми, кто находится в режиме инкоммуникадо. "Иначе мой визит не имеет смысла, - считает спецдокладчик ООН. - И у меня в прошлом был опыт таких встреч. По поводу белорусских властей у меня нет больших надежд. Но не исключаю, что они могут посчитать: пусть приедет и посмотрит своими глазами, что у нас происходит. Так что подождем ответ".
Кроме того, белорусским властям направлено письмо с вопросами и критикой проведения заочных судов, когда обвиняемые не имеют доступа к защитникам и даже информации о сути уголовного дела, во время суда не обеспечивается равенство сторон.
Несмотря на сложную ситуацию в Беларуси, Нильс Муйжниекс в целом настроен оптимистично и считает, что в ближайшие 3-6 лет может открыться окно для перемен. "Война в Украине тем или иным образом закончится, и это будет иметь влияние и на Беларусь, - считает спецдокладчик. - Лукашенко уже 30 лет у власти, он уже не такой молодой, и он не Мугабе, не будет править до 93 лет. Так что в ближайшие годы можно ожидать смены власти".
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