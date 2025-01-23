На портале Latvija.lv проведены технические усовершенствования

Новый дизайн портала обошелся в 107 310 евро без учета налога на добавленную стоимость (PVN).

С сегодняшнего дня после авторизации на портале пользователю открывается новое персонализированное рабочее пространство, где сразу отображается полученная информация, включая входящие сообщения в е-адресе. Кроме того, пользователь может отметить интересующие его и наиболее часто используемые электронные услуги.

Таким образом, обзор портала подчеркивает важность ознакомления с полученными сообщениями, побуждая пользователя взаимодействовать с ними.

Изменения портала адаптированы для использования как на компьютерах, так и на смартфонах. Для мобильной версии разработан адаптивный дизайн, который делает использование портала более удобным и дружественным для пользователей смартфонов.

В сотрудничестве с объединением инвалидов и их друзей Apeirons улучшена доступность портала для людей с нарушениями опорно-двигательной, зрительной и слуховой функций.

Работа по внедрению требований доступности во всех разделах портала будет продолжаться в течение всего года.

В персонализированном рабочем пространстве также будет возможность легко переключаться между разными учетными записями пользователя на портале. Это особенно полезно для пользователей, представляющих различные компании.

Регулярная проверка и чтение сообщений е-адреса могут быть делегированы ответственным сотрудникам компании, что избавляет директора или уполномоченное лицо от выполнения этой задачи.

При разработке улучшений портала были учтены предложения как пользователей (фокус-групп), так и экспертов.

Улучшения портала выполнены SIA ABC software совместно с субподрядчиком SIA Asya.

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