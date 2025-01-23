Возбуждено уголовное дело по подозрению в действиях сексуального характера в отношении пациенткок

В конце 2022 года Вишкерс покинул сеть поликлиник MFD. Сам он пояснил, что из-за зарплаты. Глава отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова во время разговора с Re:Baltica открыла, что это произошло после жалоб пациентов, а совладелица группы фирм и председатель правления Наталья Точиленко говорит, что уход произошел по обоюдному согласию. "Обвинения иногда бывают в адрес любого медика", - добавляет она.

После этого Вишкерс начал работать в поликлиниках VCA. Анна рассказывает, что осенью 2023 года жаловалась на действия врача директору VCA Dole, но о результате новостей нет. В прошлом году после интереса Инспекции здравоохранения руководство VCA проверило работу врача. Представитель предприятия поясняет - нет никаких доказательств того, что врач осматривает пациентов не в соответствии со специальными рекомендациями, поэтому нет причин для увольнения. О возможных домогательствах - ни слова.

Проверив жалобы Анны и Александры, инспекция в декабре прошлого года наложила штраф в размере 1000 евро и впервые решили лишить на полгода медика права заниматься лечением. Это самый короткий предусмотренный законом срок. Инспекция считает, что шести месяцев достаточно, чтобы LĀB отреагировало на ее предложение аннулировать или остановить действие сертификата врача Вишкерса.