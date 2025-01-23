Государственная полиция начала уголовный процесс по подозрению в сексуальных действиях в отношении пациентки на консультации у невролога Леонида Вишкерса.
Возбуждено уголовное дело по подозрению в действиях сексуального характера в отношении пациенткок
Изначально полиция приняла решение не начинать уголовный процесс, поэтому одна из пациенток обжаловала это решение в прокуратуре. Теперь прокуратура отменила решение полиции, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного закона, касающейся преступлений против нравственности и неприкосновенности половой жизни. Пока уголовное дело начато по факту, а не против конкретного лица.
"В дальнейшем в рамках процесса мы также будем сотрудничать с Инспекцией здравоохранения, Латвийским обществом врачей, и все будет оцениваться в комплексе", - сообщили агентству LETA в отделе общественных связей полиции.
Государственная инспекция здравоохранения временно запретила неврологу Леониду Вишкерсу заниматься медицинской практикой из-за подозрений, что вместо консультаций пациентки переживали попытки гипноза сексуального характера, сообщает Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
Издание собрало и обнародовало рассказы нескольких женщин, не связанных друг с другом, о визитах к Вишкерсу в разные годы. Женщины утверждают, что врач касался их без разрешения, делал замечания сексуального характера и пытался их гипнотизировать.
В некоторых случаях он "прохрустывал" спины пациенток, прикасался к их груди и талии, говорил о техниках релаксации и упоминал оргазм. Свидетельства пациенток охватывают период не менее шести лет.
Большинство женщин, упомянутых в статье, не подавали официальных жалоб, так как стремились забыть о неприятном и травмирующем опыте. Однако две пациентки обратились в Государственную полицию, Инспекцию здравоохранения и Латвийское общество врачей (LĀB).
Первая жалоба поступила в Инспекцию здравоохранения еще в 2020 году. Тогда инспекторы поговорили с тогдашней начальницей Вишкерса, членом правления и совладелицей фирмы MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской. Она пояснила, что с работником были обговорены нормы этики. И это все (Мурачковска отказалась говорить с Re:Baltica об этом и охарактеризовала Вишкерса как хорошего врача и "нормального человека").
Вторую жалобу инспекция получила в 2022 году. Пациентка написала, что Вишкерс без согласия трогал ее спину и лоб, прикасался к ее губам, чтобы якобы пробудить от гипноза. Врач пояснил контролерам, что занимается гипнозом, так как считает, что он работает.
После обеих жалоб инспекция решила врача наказать, однако не за прикосновения и призывы испытать оргазм, а за практику гипноза без сертификата. Штраф - 200 евро. Его работодателям инспекция об этом не сообщила.
Невролог Вишкерс работал в учреждениях MFD Veselības grupa (был даже главврачом Možums-1), поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), семейном центре здоровья И. Патурской, Тукумской больнице, короткое время в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи происходили в различных поликлиниках MFD, VCA в Риге и Кекаве.
В конце 2022 года Вишкерс покинул сеть поликлиник MFD. Сам он пояснил, что из-за зарплаты. Глава отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова во время разговора с Re:Baltica открыла, что это произошло после жалоб пациентов, а совладелица группы фирм и председатель правления Наталья Точиленко говорит, что уход произошел по обоюдному согласию. "Обвинения иногда бывают в адрес любого медика", - добавляет она.
После этого Вишкерс начал работать в поликлиниках VCA. Анна рассказывает, что осенью 2023 года жаловалась на действия врача директору VCA Dole, но о результате новостей нет. В прошлом году после интереса Инспекции здравоохранения руководство VCA проверило работу врача. Представитель предприятия поясняет - нет никаких доказательств того, что врач осматривает пациентов не в соответствии со специальными рекомендациями, поэтому нет причин для увольнения. О возможных домогательствах - ни слова.
Проверив жалобы Анны и Александры, инспекция в декабре прошлого года наложила штраф в размере 1000 евро и впервые решили лишить на полгода медика права заниматься лечением. Это самый короткий предусмотренный законом срок. Инспекция считает, что шести месяцев достаточно, чтобы LĀB отреагировало на ее предложение аннулировать или остановить действие сертификата врача Вишкерса.
Пока Вишкерс еще может работать, так как наказание он оспорил. Право принимать решение о сертификатах врачей есть только у LĀB, и оно не спешит. Первое заседание совета по сертификации в этом году будет только в феврале.
Заявления Анны и Александры два месяца оценивала и комиссия по этике LĀB. В середине января решила - для выводов не хватает информации. Все перешлют полиции. "У комиссии по этике нет возможностей собирать доказательства. Есть заявление и пояснения в ответ, один говорит одно, другой - другое", - поясняет представитель LĀB Элита Виксне.
Сам врач отрицает обвинения, утверждая, что если бы он действительно поступал так, как описывают пациентки, они бы поступили иначе. Он также отрицает попытки гипноза, называя свои действия медитацией.
Полиция три месяца проверяла одно из заявлений пациентки и решила не начинать уголовное дело, заявив, что описанное невозможно доказать. В распоряжении полиции было не менее трех свидетельских показаний против врача. Одно из заявлений вовсе не рассматривалось, так как полиция посчитала, что речь идет о методе лечения.
Re:Baltica отмечает, что этот случай имеет много параллелей с делом иммунолога Евгения Никифоренко, отличаясь только тем, что Никифоренко касался половых органов пациенток.
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