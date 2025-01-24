В большом интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг, Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, Дональд Трамп способен добиться мира в Украине. Однако для Киева принципиальный вопрос — может ли Вашингтон предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, чтобы мир не превратился во временное перемирие, которое, как много раз повторял Зеленский, Путин наверняка использует для накопления сил и, в конечном итоге, для новой агрессии против Украины.

Такие гарантии безопасности, дал понять Зеленский, нужны Киеву до того, как Трамп станет обсуждать что-либо с Путиным. «Если президент Трамп — во что я верю — сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить эту войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Такие гарантии, по мнению Зеленского, дает либо членство Украины в НАТО, либо размещение на ее территории миротворческих сил, в том числе американских. В том же разговоре с Bloomberg он подчеркнул, что считает непосредственное участие сил США обязательным: по его мнению, ни одна европейская страна-союзница Украины не может самостоятельно выделить для этого достаточно военных.

Зеленский и Трамп Фото: Getty Images