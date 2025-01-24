Спустя несколько часов он конкретизировал, какие именно проблемы могут ожидать Москву, если Владимир Путин не захочет сесть за стол переговоров. В своей соцсети Truth Social он пообещал установить «высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам», если соглашение о прекращении войны в Украине не будет достигнуто «в ближайшее время».
Лучше выйти на «сделку» раньше, чем позже, заявил он. По мнению Трампа, он оказывает Путину «очень большую услугу», склоняя его к окончанию «этой глупой войны» и достижению мира с Киевом, в противном случае «будет хуже», предупредил президент США.
Идеи Трампа отчасти перекликаются с планом урегулирования, одним из соавторов которого был Келлог: в общих чертах они призывают Вашингтон использовать тактику «кнута и пряника», в том числе повышать экономическое давление на Москву. Однако, как писала Wall Street Journal, Трамп вряд ли будет опираться на чужие советы, а Келлог не тот, кто будет настойчиво их предлагать, и любой план примирения потребует значительных усилий.
Тем не менее реплики Трампа, даже такие лаконичные, возможно, отчасти успокоили тех, кто опасался варианта принуждения Соединенными Штатами к миру в первую очередь Киева, на невыгодных для страны условиях.
Однако масштаб угрозы, который российские пропагандисты назвали «ультиматумом», станет понятнее все-таки только после обнародования конкретных идей. США начали вводить санкции и повышать тарифы до уровня заградительных вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и с тех пор разного рода ограничения действуют в отношении российской нефти, алмазов, стали, древесины, банковского сектора и т.п.