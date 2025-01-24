Moscow Times полагает, что заявление Патрушева стало ответом на вопрос о возможных территориальных уступках на мирных переговорах.

В свою очередь, Atlantic Council опубликовал статью, в которой говорится, что "на самом деле очень немногое свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин заинтересован в перемирии путем переговоров. Украинские военные командиры, безусловно, не рассчитывают на паузу в боевых действиях и готовятся вместо этого к четвертому году крупнейшего в Европе военного конфликта со времен Второй мировой войны".

Никаких миротворцев

Если верить риторике пропагандистов, то идеи западных стран о присутствии международных миротворцев на Украине, которые могли бы быть реализованы после перемирия, являются всего лишь благими намерениями, поскольку Россия никогда на это не согласится.

"Какие западные миротворцы на территории России?" - кричал одиозный пропагандист Владимир Соловьев, демонстрируя в очередной раз, что россияне считают всю Украину "своими землями". Соловьев предложил Лондону и Парижу вместо этого подумать о собственной обороне, поскольку "мы дойдем и до них, и они встретят нас цветами. Потому что их педерастические правительства уже совсем замучили людей".

По мнению Соловьева, "простые жители" любой западной страны будут рады приходу русских, особенно если на плакатах будет написано "традиционные ценности".

Видео: Фрагмент пропагандистской передачи