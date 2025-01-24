На прошлой неделе Кремль через своих пропагандистов четко обозначил свою позицию относительно возможных мирных переговоров с Украиной. Эта позиция абсолютно агрессивная и империалистическая, что говорит о том, что Россия, скорее всего, пока не хочет никаких серьезных мирных переговоров.
Видео ⟩ За занавесом: Кремль вдохновлен риторикой Трампа
При этом в контексте возможных переговоров россияне весьма активно рассуждают в геополитических терминах ушедшей эпохи холодной войны, а именно о переделе сфер влияния между великими державами и защите своих национальных интересов. Они никогда не избегают подчеркнуть, что международный порядок определяют сильнейшие, и только великие державы имеют значение.
Однако среди всей бравады пропагандистов выделяется пара примечательных вещей - Россия чувствует себя достаточно сильной по своим позициям на украинском фронте, поэтому она поставила перед собой амбиции серьезно влиять на международную повестку дня. Кремль в потенциальных переговорах, подразумевающих соглашение с президентом США Дональдом Трампом о переделе сфер влияния, будет серьезно давить на свою "национальную безопасность", без учета интересов так называемых малых государств.
"Украина должна прекратить свое существование"
Всю прошлую неделю пропагандисты дружно скандировали, что не видят смысла в мирных переговорах, поскольку не понимают, о чем можно договориться на них. Хотя глава Кремля Владимир Путин всегда заявлял, что Россия готова к мирным переговорам, пропагандистские месседжи, которые, безусловно, координируются с Кремлем, говорят об обратном.
В Кремле подчеркнули, что их не устраивает перемирие, замораживание текущей ситуации, поскольку нынешняя Украина даже после прекращения огня будет оставаться угрозой для России, она обязательно будет осуществлять диверсии и террористические акты на территории России, обстреливать ее территорию. Поэтому не может быть и речи о том, что после перемирия сохранится нынешняя государственность Украины.
Это полностью перекликается с неоднократными заявлениями Путина о том, что украинское государство является искусственным образованием, не имеет никакого исторического оправдания и что нынешняя территория Украины - это исторические русские земли.
При этом пропагандисты, конечно, подчеркивают, что любые переговоры должны завершиться снятием всех санкций и международным признанием de jure четырех оккупированных и аннексированных Россией территорий.
Некоторые "политологи" заявили, что переговоры должны проходить только между Россией и США и ни одна другая страна не должна в них участвовать. Россия могла бы вести диалог со странами Евросоюза только в том случае, если сменятся их лидеры, недружественно настроенные к государству-агрессору.
Оппозиционное издание Moscow Times ссылается на опубликованное в прокремлевском таблоиде "Комсомольская правда" интервью с помощником Путина Николаем Патрушевым, в котором он прямо заявляет, что "нельзя исключать, что в течение ближайшего года Украина перестанет существуют вообще". Патрушев заявил, что Киев рухнул "задолго до вторжения России в 2022 году из-за своей агрессивной неонацистской идеологии и яростной русофобии".
Moscow Times полагает, что заявление Патрушева стало ответом на вопрос о возможных территориальных уступках на мирных переговорах.
В свою очередь, Atlantic Council опубликовал статью, в которой говорится, что "на самом деле очень немногое свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин заинтересован в перемирии путем переговоров. Украинские военные командиры, безусловно, не рассчитывают на паузу в боевых действиях и готовятся вместо этого к четвертому году крупнейшего в Европе военного конфликта со времен Второй мировой войны".
Никаких миротворцев
Если верить риторике пропагандистов, то идеи западных стран о присутствии международных миротворцев на Украине, которые могли бы быть реализованы после перемирия, являются всего лишь благими намерениями, поскольку Россия никогда на это не согласится.
"Какие западные миротворцы на территории России?" - кричал одиозный пропагандист Владимир Соловьев, демонстрируя в очередной раз, что россияне считают всю Украину "своими землями". Соловьев предложил Лондону и Парижу вместо этого подумать о собственной обороне, поскольку "мы дойдем и до них, и они встретят нас цветами. Потому что их педерастические правительства уже совсем замучили людей".
По мнению Соловьева, "простые жители" любой западной страны будут рады приходу русских, особенно если на плакатах будет написано "традиционные ценности".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Говоря о приближающемся в этом году 80-летии победы, пропагандисты заявили, что парады должны пройти и в Донецке, и в Луганске, и, конечно же, в оккупированном Украиной Курске. Соловьев призвал провести парады и в таких в "русских городах", как Киев и Одесса, добавив, что он был бы не прочь "прогуляться по Берлину".
Вдохновляющий пример Трампа
Президент США Дональд Трамп, как и сама Америка, рассматривается пропагандистами как враг России, с которым необходимо бороться за передел сфер влияния. Почти в каждой программе подчеркивается слабость Америки, упоминается вывод войск из Афганистана. При этом, конечно, не упоминается та геополитическая пощечина, которую сама Россия получила в Сирии. В то же время США обвиняют в организации "цветных революций", которые, по мнению России, являются, конечно же, государственными переворотами. США управляются "глубинным государством" (международными корпорациями, службами безопасности и определенными политическими кланами), а на выборах все решают деньги.
Однако именно риторика Трампа чрезвычайно вдохновляет и приятно возбуждает кремлевских идеологов. Ссылаясь на лозунги "Сделаем Америку снова великой" и "Америка превыше всего", русские утверждают, что именно такой должна быть и политика России.
Хотя россияне далеко не в восторге от плана Трампа купить Гренландию, их, тем не менее, воодушевляет сама риторика. А именно, что так действовать можно, поскольку это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. То же самое касается и захвата Панамского канала.
Таким образом своей риторикой Трамп, по крайней мере идеологически, развязал рот и руки и российским империалистическим устремлениям. Так сказать, мы будем брать пример с Америки и поставим свои национальные интересы превыше всего.
Комментаторы ряда западных СМИ отмечают, что заявления Трампа получили определенную поддержку среди прокремлевских деятелей в России, и несколько человек, приближенных к президенту Владимиру Путину, утверждают, что любые шаги США в отношении Гренландии легитимизируют экспансионистские цели и амбиции России по восстановлению бывших советских территорий, например, в странах Балтии.
Именно это пропагандисты скандировали всю последнюю неделю. Самое главное для России - это ее национальная безопасность. Поэтому для нее важно то, что происходит на ее границах на Кавказе, в Молдове и Казахстане. Для России важен выход к Балтийскому морю. Следовательно, как постулировали Соловьев и депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев, если Финляндия или страны Балтии воспрепятствуют доступу России к Сувалкскому коридору, все эти страны следует немедленно забрать "обратно в Российскую империю".
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
В последнее время пропагандисты в связи с Балтией в основном говорят о том, что для России недопустимо находиться в окружении "русофобских" стран, угрожающих ее безопасности. И вообще, "Прибалтику надо забирать", потому что там сейчас правит "нечисть".
К сожалению, риторика Трампа об игнорировании международного права под предлогом национальных интересов США оказала крайне негативное влияние на отношение России к своим соседям, которое, хотя и осталось в своей основе неизменным, теперь обрело рамки легитимности. А именно, если может США, то можем и мы.
Гурулев зашел даже так далеко, что заявил, что США хотят купить Гренландию за доллары, которые являются бесполезными "фантиками", а вот Россия могла бы предложить купить Гренландию за золото, на что Гренландия определенно согласилась бы.
Самая большая боль Гурулева - Арктика. Следует напомнить, что огромный арктический нефтяной бизнес России сталкивается с серьезными перебоями из-за санкций США в отношении танкеров, в результате остановились поставки сырой нефти на склады для азиатских клиентов. Перебои испытывают всех три российских арктических нефтяных месторождения - "Новый порт", "АРКО" и "Варандей", на которых добывается около 300 тыс. баррелей нефти в сутки.
Гурулев посетовал, что никто бы не осмелился так действовать с Советским Союзом, и чем раньше Россия продемонстриует свою военную мощь в Арктике, тем лучше. Мы живем в жестокие времена, и такими же должны быть и наши решения, сказал генерал.
От Ирана до Мамыкина
Россияне очень гордились соглашением, которое было подписано на прошлой неделе с Ираном, одной из самых санкционированных стран в мире. Две страны договорились сотрудничать по широкому спектру вопросов, включая торговлю, энергетику, финансы, транспорт, сельское хозяйство, культуру, науку, технологии, здравоохранение, разведку, борьбу с терроризмом и оборону. Соглашение также предусматривает, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не будет оказывать агрессору никакой военной или иной помощи, которая "способствовала бы продолжению агрессии".
В интервью CNN журналист Никита Смагин, работавший на российские государственные СМИ в Тегеране до вторжения в Украину, сказал, что иранцев пугает администрация Трампа, пугает Израиль, пугает крах режима Башара Асада в Сирии, а также разгром ливанской военизированной террористической группировки "Хезболла". Все это заставляет Иран сближаться с Москвой.
Россия, по данным западных спецслужб, получила иранские беспилотники, которые использует на поле боя в Украине. Кремль это категорически отрицает.
Соловьев также взял интервью у находившегося с визитом в Москве президента Ирана Масуда Пезешкиана, который жаловался на американский колониализм, несправедливые санкции и т. д., выражая поддержку России в ее усилиях по созданию многополярного мира. Надо сказать, что сближение двух авторитарных государств вполне закономерно.
В свою очередь, бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, который после переезда в Москву является постоянным гостем пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", продолжает рассказывать о Латвии небылицы и ложь, чтобы выставить ее в максимально невыгодном свете. Не стала исключением и прошлая неделя.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Как рассказал Мамыкин, латвийское Бюро по защите Сатверсме признает, что не понимает российскую пропаганду, поэтому ищет аналитика с хорошим знанием русского языка. Это хорошая возможность "внедриться" в латвийские спецслужбы, добавил он.
Мамыкин забыл упомянуть, что требования к должности аналитика включают знание английского и либо русского, либо китайского языков. То есть русский язык - один из вариантов наряду с китайским. Мамыкин также не объяснил одну "мелочь" - откуда ему известно, что на эти вакансии никто не претендует. Но в общей картине лжи отдельные белые пятна уже не имеют значения.
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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