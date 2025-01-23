Он добавил, что обратится к Саудовской Аравии и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с просьбой снизить цены на нефть.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену нефти. Ее надо снизить! Если цена [на нефть] упадет, война России и Украины закончится немедленно! Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Надо снизить цену нефти, надо закончить эту войну", - сказал Трамп.

Он также объявил, что немедленно попросит Федеральную резервную систему снизить процентные ставки, указав, что процентные ставки должны снизиться во всем мире.

Ранее Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно заключить соглашение о прекращении войны в Украине, предупредив, что в противном случае будут увеличены таможенные тарифы и введены еще более жесткие санкции.

"Если мы не заключим "сделку", причем быстро, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продается Россией в Соединенных Штатах, как и другими участвующими странами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что не стремится навредить России и что у него "всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным".

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