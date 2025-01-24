Если вы решите прогуляться по российскому городу, будь это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург или Казань, вы заметите там людей в синих или красных толстовках со знакомыми советскими символами: серп, молот и звезда. И вы увидите множество традиционных меховых шапок (часто с красной звездой), хотя последние зимы выдались самыми теплыми за время наблюдений.
Ностальгическое шоу: почему Путину выгодна тоска по СССР
В сувенирных лавках вас встретят кружки, переполняемые гордостью за СССР – с портретами Ленина, Сталина и космонавта Юрия Гагарина. Даже Владимир Высоцкий, певец и поэт с хриплым голосом, чьи колкие стихи советская власть подвергала цензуре в 1960-х и 1970-х, задействован в этом шоу российской ностальгии. И его появление весьма кстати: идеализированная версия прошлого легитимизирует репрессивное настоящее и будущее.
В центре Москвы со мной недавно разговорился продавец газет, объяснявший, что россияне вспоминают Вторую мировую войну как момент, когда они продемонстрировали великое мужество, первые послевоенные годы - как время сравнительного спокойствия, а 1970-е - как эпоху стабильности. По его мнению, эти "воспоминания" усиливают тоску по сильному "советскому" лидеру.