Плориньш также был привлечен к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. А именно, в период с 2009 по 2015 год ответчик не декларировал свои истинные доходы, тем самым уклоняясь от уплаты подоходного налога и причинив бюджету материальный ущерб в размере 26 289 евро.

Первоначально расследование проводилось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Дело было возбуждено также против бизнесмена, руководителя и владельца RSTA Адыгезала Мамедова. Мамедов умер в 2023 году.

Первоначально KNAB подозревал также Семенса Штриха, руководителя Рижского регионального центра NMPD, уголовное дело против которого прекращено в связи со смертью в конце 2015 года.

В конце 2014 года Министерство здравоохранения приняло решение об отказе от аутсорсинга в Рижском регионе, а 29 апреля 2015 года истек срок действия договора, заключенного между NMPD и RSTA.

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