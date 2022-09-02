Каспаров призывает ЕС пускать осуждающих Кремль россиян, но не туристов

"Декларация - это первый шаг, это не гарантия того, что вы получили документ, просто без нее вас вообще никто не будет принимать. Вы должны публично признать вот эти три положения", - добавил он.

Каспаров подчеркнул, что именно эти страны являются "как бы пропускными пунктами" для россиян, отправляющихся дальше в Европу. Оппозиционер надеется, что к такому механизму присоединится и Великобритания, а поначалу можно было бы принять "несколько сотен тысяч человек".

"В принципе, как я понимаю, Пражская конференция (неформальная встреча глав дипломатии ЕС - BNS) дала право на региональные решения, то есть по существу заблокировать туризм, даже если Италия или Испания выписывают визы, все равно, как только Финляндия присоединится, ситуация станет для этого туризма невозможной", - сказал Каспаров.

Он согласился, что когда увеличивается поток прибывающих людей, то "возможны какие-то провокации", так что сейчас начинается обсуждение с государствами более конкретного механизма проверки, который могли бы применять должностные лица этих государств.

По словам оппозиционера, сам запрет на туристические визы стал бы помощью Украине потому, что создал бы дополнительные проблемы внутри России, особенно для пассивного среднего класса.