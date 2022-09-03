Видео ⟩ В Москве прошло прощание с Михаилом Горбачевым

По данным Reuters, у заборов, расположенных рядом со зданием Дома Союзов, образовалась длинная очередь. Полиция пропускала присутствующих группами по несколько десятков человек.

Попрощаться с Горбачевым также пришли певица Алла Пугачева и бывший президент России Дмитрий Медведев , заместитель председателя Совета безопасности РФ, пишет РБК. Также среди были замечены Григорий Явлинский и главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Владимира Путина на церемонии не было, он попрощался с Горбачевым отдельно. На похоронах также не присутствовали ведущие европейские политики. Исключение - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который посетил Москву для прощания с Горбачевым.

Хотя организацией похорон занималась протокольная служба администрации президента, это не государственные похороны . Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, похороны Горбачева включали "элементы государственных похорон", в том числе почетный караул.

Как сообщила в четверг, 1 сентября, пресс-служба "Горбачев-фонда", прощание с политиком в Доме Союзов было сокращено с четырех до двух часов.

После церемонии Горбачева похоронят на столичном Новодевичьем кладбище рядом с супругой Раисой.

Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года после продолжительной и тяжелой болезни.

Он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и занимал эту должность с 1985 года, после чего начал так называемую перестройку - политические и экономические реформы для демократизации советского общества. С 1990 по 1991 год он также был президентом Советского Союза.

Горбачев, лауреат Нобелевской премии мира и основатель "Горбачев-фонда", в конце жизни занимался проблемами отечественной и всемирной истории.